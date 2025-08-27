反傾銷初裁！美對陸進口的聚丙烯瓦楞箱 稅率83.64%

中美貿易角力持續進行。美國商務部於26日宣布對進口自大陸的聚丙烯瓦楞箱作出反傾銷初裁，初步裁定大陸統一稅率為83.64%。

中國貿易救濟信息網發布，除另行延期外，反傾銷終裁預計將於2025年11月12日與反補貼終裁合併作出。

2025年4月7日，應美國企業CoolSeal USA Inc.、Inteplast Group Corporation、SeaCa Plastic Packaging和Technology Container Corporation於2025年3月18日提交的申請，美國商務部宣布，對進口自大陸的聚丙烯瓦楞箱（Polypropylene Corrugated Boxes）發起反傾銷和反補貼調查、對進口自越南的聚丙烯瓦楞箱發起反傾銷調查。

界面新聞報導，本案主要涉及美國海關編碼3923.10.9000項下產品。據美方統計，2024年美國自大陸進口被調查產品的金額約為1.5億美元、自越南進口被調查產品的金額約為1,112萬美元。