持續「去美國化」! 7月大陸從美國能源進口 幾乎歸零

大陸從美國進口的主要能源資源已經幾乎歸零。7月大陸從美國進口的原油、液化天然氣（LNG）、煤炭3類主要能源資源，總量還不到1噸，這是2019年12月以來的最低水準。而背景是中美貿易摩擦，大陸將能源採購來源地改成了俄羅斯等其它國家，大陸能源「去美國化」動向，有可能會長期持續。

日經中文網報導，調查公司CEIC公開的大陸國家統計局數據顯示，自3月起從美國進口LNG為0，自6月起原油進口為0，最新的7月數據同樣為0。煤炭（含鋼鐵用煤炭）方面，截至1月，每月從美國進口約135萬噸，但5月以後驟減至不足1噸。

此次並不是大陸第1次停止進口美國生產的主要能源。在川普第1屆政府執政、中美貿易摩擦加劇的2019年底，這3類能源資源的進口量也曾一度降至零。不過，隔年（2020年）1月，中美簽署了緩解貿易戰緊張局勢的第1階段協定，大陸承諾將進口的美國產品增加到1.5倍，之後進口量迅速恢復。

此次大陸的能源「去美國化」動向有可能會長期持續。第1個原因是當前中美貿易談判處於僵持狀態。川普於8月11日簽署總統令，將24%的對大陸對等關稅附加部分的適用暫停期限延長90天至11月。這是第2次延長對等關稅適用期限。

但今年2月和3月，美國以防止非法藥物流入為由，向大陸徵收的總計20%的「芬太尼關稅」仍保持不變。因此，大陸為對抗芬太尼關稅而對美國產LNG、煤炭、原油徵收的報復性關稅也繼續保持不變。

第2個原因是，由於2022年爆發的俄烏戰爭導致燃料價格飆升，大陸十分重視能源安全保障，一直在不斷增強大陸產能、並推進採購來源地的多元化。

CEIC的數據顯示，7月大陸的天然氣產量為216億立方公尺，年增7.6%，透過與俄羅斯和中亞連接的管道進口的天然氣為520萬噸，年增4.8%，均有所增加。

大陸2022年以後停止公布各國管道進口量，但據認為主要是來自連接俄羅斯的「西伯利亞力量」管道的進口量增加所推動。由於西方國家實施禁運、價格變得便宜的俄羅斯原油的進口也在增加。

7月大陸從俄羅斯進口的原油量年增16.8%。美國對印度購買俄羅斯原油徵收加徵關稅，但目前暫緩對大陸加徵關稅，這並未成為大陸減少俄羅斯產品進口的因素。

大陸的舉動成為國際行情的下跌因素。面向日本等亞洲地區的LNG價格方面，目前作為指標的10月期貨在每100萬BTU（英國熱量單位）11美元中段徘徊。比因中東局勢緊張而上漲的6月下旬創下的高點下跌約20%。

丸紅經濟研究所高級主任研究員李雪連指出，能夠從俄羅斯購買低價原油和管道天然氣的大陸對購買LNG等高價資源的意願有所下降。這成為抑制亞洲LNG價格上漲的因素。

另一方面，也有觀點認為從更長期來看可能會推高價格。Rystad Energy的高級分析師尾高昌典指出，「美國眾多LNG等新開發專案的收益預期惡化，可能導致最終投資決定延遲」。他認為如果開發延遲，「可能會影響目前在建新專案啟動告一段落的2033年以後的供應前景」。