「反內捲」拉動　中國7月工業企業利潤跌勢收斂

中央社／ 台北27日電

中國國家統計局今天發布最新統計資料。統計資料顯示，7月規模以上工業企業利潤年減率1.5%，跌勢較6月收斂，專家認為，數據表現與「反內捲」、擴內需政策有關。

中國國家統計局27日上午發布規模以上工業企業利潤最新統計資料。

統計資料顯示，7月規模以上工業企業利潤較去年同期下降1.5%，降幅較6月收斂2.8個百分點。高技術製造業利潤快速成長拉動整體表現，尤其在半導體領域部分，積體電路製造、半導體器材專用設備製造利潤分別激增176.1%、104.5%。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）振消費政策發揮成效，帶動有關行業利潤成長，例如計算機整機製造利潤成長124.2%、智慧無人飛行器製造利潤成長100.0%。

于衛寧提到，在外部環境不確定因素多、國內市場需求不足、部分行業供求矛盾突出等背景下，必須保持政策連續性、穩定性，增強靈活性、預見性，進一步地擴大國內需求、強化創新驅動、培育新質生產力，促進傳統行業轉型升級。

界面新聞27日報導援引專家意見與機構研究報告剖析數據表現。中誠信研究報告指出，由於增量擴內需政策與「反內捲」（反對惡性過度競爭）政策推出，下半年工業企業利潤修復可獲一定支持；不過外需不確定性大，外貿承壓仍較大。

浙商證券首席經濟學家李超認為，兩新政策推動工業企業利潤修復，不過「以價換量」（指透過降低價格提升銷量）特徵顯著，有效需求相對於供給仍有較大進步空間。價格偏低會拖累工業企業利潤成長速度，推動工業品價格合理回升、加大有效需求是破解目前工業多重承壓的關鍵。

中國國家統計局定義，規模以上工業企業所指為年主營業務收入達人民幣2000萬元（約新台幣8400萬元）以上工業法人單位。

