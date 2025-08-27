快訊

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

連三跌！7月規模以上工業企業利潤年減1.5％ 高技術製造業利潤速增

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸統計局27日發布最新數據顯示，大陸7月規模以上工業企業利潤年減1.5%，降幅較6月收窄2.8個百分點，連續2個月收窄。其中，高技術製造業利潤快速增長，利潤由6月下降0.9%轉為增長18.9%。新華社
大陸統計局27日發布最新數據顯示，大陸7月規模以上工業企業利潤年減1.5%，降幅較6月收窄2.8個百分點，連續2個月收窄。其中，高技術製造業利潤快速增長，利潤由6月下降0.9%轉為增長18.9%。新華社

大陸統計局27日發布最新數據顯示，大陸7月規模以上工業企業利潤年減1.5%，降幅較6月收窄2.8個百分點，連續2個月收窄。其中，高技術製造業利潤快速增長，利潤由6月下降0.9%轉為增長18.9%。

前7月，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4.02兆元，年減1.7%，降幅較上半年收窄0.1個百分點。其中大陸國有控股企業利潤下降最多，年減7.5％，股份制企業利潤下降2.8％。外商及台港澳投資企業和民營企業利潤總額，均增長1.8％。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀2025年7月工業企業利潤數據，表示規模以上工業企業效益狀況呈現以下特點：工業企業營業收入保持增長，利潤降幅連續收窄。製造業利潤較快增長，對規上工業利潤恢復貢獻較大。高技術製造業利潤快速增長，引領作用明顯。「兩新」政策成效顯著，持續帶動行業利潤增長。

其中，高技術製造業利潤快速增長，引領作用明顯。7月高技術製造業利潤由6月下降0.9%轉為增長18.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤增速較6月加快2.9個百分點，引領作用明顯。

隨著航空航太事業發展，技術水準不斷向更高層次邁進，航空航天器及設備製造行業利潤增長40.9%；在半導體領域自主創新能力持續增強的背景下，相關的積體電路製造、半導體器件專用設備製造、半導體分立器件製造等行業利潤分別增長176.1%、104.5%、27.1%。

生物醫藥行業高品質發展穩步推進，推動生物藥品製造、化學藥品製劑製造等行業利潤分別增長36.3%、6.9%。

此外，「兩新」政策成效顯著，持續帶動行業利潤增長。7月在大規模設備更新相關政策帶動下，電子和電工機械專用設備製造、通用零部件製造、食品飲料煙草及飼料生產專用設備製造等行業利潤快速增長，年增87.9%、15.3%、11.3%。

消費品以舊換新政策帶動下，電腦整機製造、智慧無人飛行器製造、家用清潔衛生電器具製造等行業利潤分別增長124.2%、100.0%、29.7%；產業鏈條相關的電腦週邊設備製造、敏感元件及感測器製造等行業利潤分別增長57.0%、51.9%。

于衛寧指出，下階段，在外部環境不確定因素較多、國內市場需求仍顯不足、部分行業供求矛盾突出的背景下，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，進一步擴大國內需求，強化創新驅動，大力培育新質生產力，促進傳統行業轉型升級，推動工業經濟持續健康發展。

規模 半導體

延伸閱讀

工地建廠期 地價稅享優稅

北京工業遊 參觀老汽水、牛奶廠

桃園市青年局宣布 2026舉辦國際學生設計研習營

宏碁 衝刺AI伺服器業務

相關新聞

迎戰iPhone 17！華為新款三摺機9/4發表 支持eSIM定價下探到6萬

迎戰蘋果iPhone 17系列，華為27日宣布，將於9月4日舉辦 Mate XTs 非凡大師及全場景新品發表會，將發表新...

反傾銷初裁！美對陸進口的聚丙烯瓦楞箱 稅率83.64%

中美貿易角力持續進行。美國商務部於26日宣布對進口自大陸的聚丙烯瓦楞箱作出反傾銷初裁，初步裁定大陸統一稅率為83.64%...

追趕全球競爭對手！阿里巴巴升級影片AI「一圖生成影片」

大陸科技巨頭阿里巴巴，更新了開源影片生成模型通義萬相「Wan2.2-S2V」，僅需一張靜態圖片和一段音訊，就可生成面部表...

持續「去美國化」! 7月大陸從美國能源進口 幾乎歸零

大陸從美國進口的主要能源資源已經幾乎歸零。7月大陸從美國進口的原油、液化天然氣（LNG）、煤炭3類主要能源資源，總量還不...

連三跌！7月規模以上工業企業利潤年減1.5％ 高技術製造業利潤速增

大陸統計局27日發布最新數據顯示，大陸7月規模以上工業企業利潤年減1.5%，降幅較6月收窄2.8個百分點，連續2個月收窄...

服貿領域對美長期逆差 陸總理李強：須把服貿發展擺在更重要位置

面對大陸在服務貿易領域對美國的長期逆差，大陸國務院總理李強26日表示，隨著外部環境變化和大陸產業結構調整，必須把加快服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。