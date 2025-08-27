迎戰iPhone 17！華為新款三摺機9/4發表 支持eSIM定價下探到6萬

迎戰蘋果iPhone 17系列，華為27日宣布，將於9月4日舉辦 Mate XTs 非凡大師及全場景新品發表會，將發表新款三摺手機。華為常務董事、終端BG董事長余承東也更新自己的社交媒體並發布預告片，首次曝光華為新款三摺疊的外觀，支持eSIM，起售價將下探至人民幣1.5萬元（新台幣6.1萬元）左右。

蘋果將於台灣時間9月10日凌晨1時，舉行秋季新品發表會，主題標語為「Awe dropping」。外界普遍預期，蘋果將在這場發表會上推出新一代 iPhone 17系列，並同步更新多項硬體產品。

新浪財經報導，價格方面據爆料，華為Mate XTs起售價將下探至人民幣1.5萬元（新台幣6.1萬元）左右，相較前代16GB+256GB版本19,999元的定價，降幅達25%。前代產品還提供512GB和1TB存儲版本，售價分別為人民幣21,999元和23,999元，此次價格調整或能吸引更多消費者嘗試三摺形態。

快科技報導，如影片所顯示，華為Mate XTs非凡大師新增白色，整體設計語言跟上代保持一致，採用S型摺疊方案，展開後螢幕達10.2吋。配備八邊形鏡頭模組，還支持手寫筆。並升級了影像、性能、周邊體驗。鉸鏈沿用自研「天工系統」，確保摺疊平整性與耐用性。

核心升級為麒麟9020晶片，CPU部分由1 x泰山大核2.5GHz+3 x 泰山中核2.15GHz+4×1.6GHz小核組成，集成Maleoon 920 840MHz GPU。

新機最大突破在於取消物理SIM卡槽，支持eSIM無卡化設計，成為大陸首款採用該技術的摺疊機。此舉節省內部空間，優化電池與天線布局，同時提升防水能力。

按照之前供應鏈的說法，全球第一支三摺產品華為Mate XT，截至今年上半年出貨量逼近50萬支。

招商證券研報稱，iPhone 17大改版本結合更完備的AI功能，將進一步助推銷售。國金證券研報稱，iPhone 17將在SoC晶片AI能力提升、散熱、FPC軟板、電池及後蓋等方面迎來升級及價值量提升。