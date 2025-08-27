快訊

傳數位部長由次長林宜敬升任 明新科大前校長接葉丙成遺缺

春哥侃陸／中共重手整肅貪官 來因複雜甚至扯上稀土

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

聽新聞
0:00 / 0:00

服貿領域對美長期逆差 陸總理李強：須把服貿發展擺在更重要位置

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院26日以「加快服務貿易創新發展，積極培育外貿發展新動能」為主題，進行第15次專題學習。新華社。
大陸國務院26日以「加快服務貿易創新發展，積極培育外貿發展新動能」為主題，進行第15次專題學習。新華社。

面對大陸在服務貿易領域對美國的長期逆差，大陸國務院總理李強26日表示，隨著外部環境變化和大陸產業結構調整，必須把加快服務貿易創新發展擺在更加重要的位置。

新華社報導，大陸國務院26日以「加快服務貿易創新發展，積極培育外貿發展新動能」為主題，進行第15次專題學習。李強在主持學習時強調，要扎實推動服務貿易高品質發展，為建設貿易強國、構建更高水準開放型經濟新體制提供有力支撐。

專題學習會的主講者是中國對外經濟貿易大學校長趙忠秀，他2022年12月任對外經濟貿易大學校長，長期從事國際貿易學、產業經濟學、全球價值鏈研究；大陸國務院副總理何立峰，國務委員王小洪、諶貽琴交流發言。

李強在聽取講解和交流發言後指，推進服務貿易創新發展，是培育外貿新動能、加快建設貿易強國的重要舉措。他指中國近年來服務貿易發展較快，規模位居全球前列，但不少方面距離世界先進水準還有差距。隨著外部環境變化和中國產業結構調整，必須把加快服務貿易創新發展擺在更加重要的位置。

李強強調，要主動擴大優質服務進口，以高水準開放促進中國服務業高品質發展。要推動服務貿易制度型開放，加強與國際高標準經貿規則對接，進一步壓減跨境服務貿易負面清單，有序放寬服務領域市場准入。要努力為服務進口營造良好環境，便利專業化人才跨境往來，優化跨境資金管理，促進資料跨境有序流動。

李強 國務院

延伸閱讀

李強視察北京 強調加快生醫創新

習近平準備權力交班？看懂中共「二線分工」如何更集權

習近平、李強先提洪災重大人員傷亡 北京才公布30人死亡引議

大個子別「築牆設壘」…習會歐盟主席 籲克制使用經貿工具

相關新聞

迎戰iPhone 17！華為新款三摺機9/4發表 支持eSIM定價下探到6萬

迎戰蘋果iPhone 17系列，華為27日宣布，將於9月4日舉辦 Mate XTs 非凡大師及全場景新品發表會，將發表新...

追趕全球競爭對手！阿里巴巴升級影片AI「一圖生成影片」

大陸科技巨頭阿里巴巴，更新了開源影片生成模型通義萬相「Wan2.2-S2V」，僅需一張靜態圖片和一段音訊，就可生成面部表...

寒武紀拚股王進逼貴州茅台 凸顯股民投資風向轉變

受到晶片國產自給率消息影響，大陸AI晶片設計龍頭寒武紀股價連日大漲，昨（26）日高檔震盪下跌4%收在人民幣1,329元，...

華爾街投行：大陸全面禁購H20晶片 輝達訂單卡關

輝達AI晶片在中國大陸市場銷售再受限制。華爾街投行傑富瑞（Jefferies）最新報告指出，輝達已喊停H20封裝與伺服器...

服貿領域對美長期逆差 陸總理李強：須把服貿發展擺在更重要位置

面對大陸在服務貿易領域對美國的長期逆差，大陸國務院總理李強26日表示，隨著外部環境變化和大陸產業結構調整，必須把加快服務...

華為折疊機出貨雙冠王 上半年市占率75%創新高

根據市調公司IDC最新報告顯示，今年上半年中國大陸折疊手機市場總出貨量年增12.6%，其中，華為以75%市占率創下歷史新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。