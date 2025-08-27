服貿領域對美長期逆差 陸總理李強：須把服貿發展擺在更重要位置

面對大陸在服務貿易領域對美國的長期逆差，大陸國務院總理李強26日表示，隨著外部環境變化和大陸產業結構調整，必須把加快服務貿易創新發展擺在更加重要的位置。

新華社報導，大陸國務院26日以「加快服務貿易創新發展，積極培育外貿發展新動能」為主題，進行第15次專題學習。李強在主持學習時強調，要扎實推動服務貿易高品質發展，為建設貿易強國、構建更高水準開放型經濟新體制提供有力支撐。

專題學習會的主講者是中國對外經濟貿易大學校長趙忠秀，他2022年12月任對外經濟貿易大學校長，長期從事國際貿易學、產業經濟學、全球價值鏈研究；大陸國務院副總理何立峰，國務委員王小洪、諶貽琴交流發言。

李強在聽取講解和交流發言後指，推進服務貿易創新發展，是培育外貿新動能、加快建設貿易強國的重要舉措。他指中國近年來服務貿易發展較快，規模位居全球前列，但不少方面距離世界先進水準還有差距。隨著外部環境變化和中國產業結構調整，必須把加快服務貿易創新發展擺在更加重要的位置。

李強強調，要主動擴大優質服務進口，以高水準開放促進中國服務業高品質發展。要推動服務貿易制度型開放，加強與國際高標準經貿規則對接，進一步壓減跨境服務貿易負面清單，有序放寬服務領域市場准入。要努力為服務進口營造良好環境，便利專業化人才跨境往來，優化跨境資金管理，促進資料跨境有序流動。