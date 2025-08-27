快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上傳一張人物彈鋼琴的照片、一段歌曲和一段文字，Wan2.2-S2V 即可生成一段完整、聲情並茂的鋼琴演奏影片。圖／取自IT之家
大陸科技巨頭阿里巴巴，更新了開源影片生成模型通義萬相「Wan2.2-S2V」，僅需一張靜態圖片和一段音訊，就可生成面部表情自然、口型一致的電影級數位人影片。延續人工智慧（AI）快速升級節奏，以跟上全球競爭對手。

彭博報導，據通義萬相的微信公眾號，這款模型單次生成的影片時長可達分鐘級，大幅提升數位人直播、影視製作、AI教育等行業的影片創作效率。目前，模型已在通義萬相官網上線。

IT之家報導，Wan2.2-S2V 還支持文本控制，輸入Prompt後，還可對影片畫面進行控制，讓影片主體的運動和背景的變化更豐富。

例如，上傳一張人物彈鋼琴的照片、一段歌曲和一段文字，Wan2.2-S2V 即可生成一段完整、聲情並茂的鋼琴演奏影片，不僅能保證人物形象和原圖一致，面部表情和嘴部動作還能與音訊對齊，影片人物的手指手型、力度、速度也能完美匹配音訊節奏。

阿里巴巴表示，自今年2月以來，通義萬相已連續開源文生影片、圖生影片、首尾幀生影片、全能編輯、音訊生影片等多款模型，在開源社區和三方平台的下載量已超過2,000萬。

自大陸初創企業深度求索（DeepSeek）今年登上全球舞台以来，阿里巴巴全面押注AI，但正面臨激烈競爭。美國科技巨頭Alphabet旗下的谷歌、AI初創公司Manus以及快手科技，都在過去幾個月推出了新影片工具或升級版本。

與許多全球科技公司一樣，阿里巴巴在AI上的轉向尚未帶來顯著回報。受大陸消費低迷拖累，阿里巴巴在5月公布的季度營收僅增長7%。

影片 鋼琴 表情

相關新聞

寒武紀拚股王進逼貴州茅台 凸顯股民投資風向轉變

受到晶片國產自給率消息影響，大陸AI晶片設計龍頭寒武紀股價連日大漲，昨（26）日高檔震盪下跌4%收在人民幣1,329元，...

華爾街投行：大陸全面禁購H20晶片 輝達訂單卡關

輝達AI晶片在中國大陸市場銷售再受限制。華爾街投行傑富瑞（Jefferies）最新報告指出，輝達已喊停H20封裝與伺服器...

追趕全球競爭對手！阿里巴巴升級影片AI「一圖生成影片」

大陸科技巨頭阿里巴巴，更新了開源影片生成模型通義萬相「Wan2.2-S2V」，僅需一張靜態圖片和一段音訊，就可生成面部表...

華為折疊機出貨雙冠王 上半年市占率75%創新高

根據市調公司IDC最新報告顯示，今年上半年中國大陸折疊手機市場總出貨量年增12.6%，其中，華為以75%市占率創下歷史新...

華為秀AI固態硬碟 催動智慧經濟

華為今（27）日將發表全新AI SSD（固態硬碟）產品，主要在破解AI訓練推理中的記憶體存取速度無法滿足處理器或GPU計...

廣州首家市內免稅店 開業

廣州首家市內免稅店26日在廣州友誼國金商店首層正式開門迎客，為出境旅客帶來「不出國門享全球免稅好物」 的全新體驗，也標誌...

