華爾街投行：大陸全面禁購H20晶片 輝達訂單卡關

輝達AI晶片在中國大陸市場銷售再受限制。華爾街投行傑富瑞（Jefferies）最新報告指出，輝達已喊停H20封裝與伺服器生產，短期內恐無法獲得中國市場AI晶片收入，「可能直到美國和中國就貿易達成協議」。

與此同時，首獲聯合國特別諮商地位的中國智庫「全球化智庫」副主任高志凱建議向輝達等外企收取在中國市場銷售收入15%安全保證金，保障晶片無後門或不合法功能。外界認為，在官方鼓勵國產晶片替代下，輝達在中國市場銷售阻力將越來越大。

輝達H20大陸市場情形 圖／經濟日報提供

科技媒體Wccftech報導，傑富瑞最新報告指出，輝達H20已在中國遭全面禁止採購，北京當局要求停止購買H20及其他「降規版美國AI晶片」，「直至另行通知」，這代表中國廠商無法再下單。傑富瑞補充，其台灣產業調查結果與媒體報導一致。

芯智訊指出，H20處於中美貿易緊張局勢中心。在川普政府批准輝達對中國銷售H20後，輝達同意向美國政府繳納15%銷售額，惟北京對其安全性提出疑慮。輝達雖否認晶片存在後門，但未能消除中國官方疑慮。同時，H20規格被削弱，使其性能及「性價比」受批評，也是中國市場對該晶片採購意願低原因之一。

傑富瑞稱，「沒有中國公司會向輝達H20下訂單」，並認為此禁令比先前傳聞（至少使用50%國產AI晶片）更嚴格。在美中達成貿易協議前，輝達將無法從中國獲得AI晶片收入。

高志凱強調，若沒有「實打實」的安全保證金與法律約束，僅靠口頭或書面承諾難以防範風險。建議輝達、超微等公司將在中國銷售收入的15%存入指定位置作「押金」，待確認無虞後再予以退還。