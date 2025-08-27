廣州首家市內免稅店 開業

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州首家市內免稅店26日在廣州友誼國金商店首層正式開門迎客，為出境旅客帶來「不出國門享全球免稅好物」 的全新體驗，也標誌著廣州在推進國際消費中心城市建設、承接高端消費回流邁出關鍵一步。該免稅店坐落於廣州市天河區CBD核心地帶，毗鄰廣州塔、花城廣場等城市地標。      

中新社報導，該店引入「免稅+有稅」、「進口+國產」、「線下+線上」購物模式，商品涵蓋美妝護膚、腕表首飾、箱包服飾等品類，並以國潮精品與科技電子為亮點。同時，店內設有離境退稅服務。

據瞭解，廣州市內免稅店支持外幣多幣種現金收銀，並在收銀台等顯著位置增設外卡受理標識。

消費者在離境前60天內，可在城市核心商圈選購商品，並享受「市區下單、口岸提貨」的便利服務。

廣州 標誌 美妝

