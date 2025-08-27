華為秀AI固態硬碟 催動智慧經濟

華為今（27）日將發表全新AI SSD（固態硬碟）產品，主要在破解AI訓練推理中的記憶體存取速度無法滿足處理器或GPU計算需求難題。傳統HBM（高頻寬記憶體）存在容量限制，而華為透過技術創新提供大容量SSD，同時提升資料存取效率，可大幅提升AI晶片計算效能。

華為強調，AI SSD將加速智慧經濟湧現，以技術創新提升AI業務體驗，攻克效率與成本難關。外界認為這或將對中國大陸AI記憶體市場的現有格局產生重要影響。

觀察者網報導，華為這款硬碟並非用於個人電腦中的消費級SSD，而是用在大模型訓練和推理的資料中心。華為是想透過軟硬兩手，降低對高性能HBM的依賴，同時也能提升SSD的價值。

新浪財經報導，華為數據存儲產品線總裁周躍峰表示，當前AI晶片的影像隨機存取記憶體（ VRAM）容量難以承載大模型記憶數據的爆炸式增長，傳統SSD也因性能局限拖慢大模型回應速度，進而制約AI應用的體驗，華為AI SSD新品，將以技術創新提升AI體驗，攻克效率與成本難關。

華為AI SSD的概念在其他同業也有類似的產品，例如SanDisk公司提出了HBF（高頻寬快閃記憶體）概念並得到了SK海力士的支持，群聯則有aiDAPTIV+解決方案，鎧俠也展示了PCIe（高速周邊元件交互連接裝置）介面的高頻寬模組，目前業界期待華為新產品能夠技高一籌。