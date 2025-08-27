快訊

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

華為折疊機出貨雙冠王 上半年市占率75%創新高

經濟日報／ 記者林茂仁陳湘瑾／綜合報導
根據市調公司IDC最新報告顯示，今年上半年中國大陸折疊手機市場總出貨量年增12.6%，其中，華為以75%市占率創下歷史新高。（路透）
根據市調公司IDC最新報告顯示，今年上半年中國大陸折疊手機市場總出貨量年增12.6%，其中，華為以75%市占率創下歷史新高。（路透）

根據市調公司IDC最新報告顯示，今年上半年中國大陸折疊手機市場總出貨量年增12.6%，其中，華為以75%市占率創下歷史新高，華為自2019年推出首款折疊手機以來，華為累計出貨量已突破1,000萬支，成為大陸首個達到這一量級的手機品牌

IDC報告指出，2025上半年，大陸折疊手機出貨量達到498萬台，增長12.6%。華為持續擴大領先優勢，以374萬支創下歷史新高；榮耀雖上半年無新品上市，仍以8.4%的市占穩居第二；OPPO率先推出搭載旗艦晶片的折疊機型，以6.1%的市占位列第三；小米和vivo的新品於年中亮相，暫居第四、第五位。

IDC最新預測報告顯示，預計2025年全球折疊手機市場出貨量約1,983萬台，增長6.0%，其中2025年大陸折疊手機市場出貨量預計達947萬支，增長3.3%，基本與去年持平。大陸自2023年起成為全球最大折疊手機市場，預計未來五年內，大陸市場占全球折疊手機市場的比例將穩定在40%以上。

IDC指出，大陸龍頭品牌持續加碼折疊手機，深耕轉軸（hinge，也稱樞軸）、螢幕、整機輕薄、軟體交互生態等核心領域。而在廠商與上游供應鏈合作下，目前主流機型已在折痕控制、機身輕薄度及影像系統等核心配置上實現平衡。

整體而言，折疊手機行業創新主要朝著兩個方向縱深發展：在形態深化方面，三折疊與闊折疊等創新形態展現出巨大的市場潛力，預計將吸引更多廠商紛紛跟進；軟體升級領域，行業將邁入「軟體定義硬體」的嶄新時代。

品牌 市占率 供應鏈

延伸閱讀

深耕核心技術研發 華為折疊手機大陸市占75%創歷史新高

台聚、亞聚法說會 公司：預期鞋廠對EVA需求將可逐步恢復

「將和睦相處」 川普：將允許60萬大陸學生赴美留學

輝達大陸銷售受阻 「寒武紀」創辦人身價增至逾6000億

相關新聞

寒武紀拚股王進逼貴州茅台 凸顯股民投資風向轉變

受到晶片國產自給率消息影響，大陸AI晶片設計龍頭寒武紀股價連日大漲，昨（26）日高檔震盪下跌4%收在人民幣1,329元，...

華爾街投行：大陸全面禁購H20晶片 輝達訂單卡關

輝達AI晶片在中國大陸市場銷售再受限制。華爾街投行傑富瑞（Jefferies）最新報告指出，輝達已喊停H20封裝與伺服器...

華為折疊機出貨雙冠王 上半年市占率75%創新高

根據市調公司IDC最新報告顯示，今年上半年中國大陸折疊手機市場總出貨量年增12.6%，其中，華為以75%市占率創下歷史新...

華為秀AI固態硬碟 催動智慧經濟

華為今（27）日將發表全新AI SSD（固態硬碟）產品，主要在破解AI訓練推理中的記憶體存取速度無法滿足處理器或GPU計...

廣州首家市內免稅店 開業

廣州首家市內免稅店26日在廣州友誼國金商店首層正式開門迎客，為出境旅客帶來「不出國門享全球免稅好物」 的全新體驗，也標誌...

擺脫對美依賴 陸多地要求提高晶片自給率

日本媒體報導，大陸多個地方政府計畫提高在人工智慧（AI）等領域半導體自給率，要求加快構建不依賴美國的晶片供應鏈，其中北京...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。