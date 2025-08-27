華為折疊機出貨雙冠王 上半年市占率75%創新高

根據市調公司IDC最新報告顯示，今年上半年中國大陸折疊手機市場總出貨量年增12.6%，其中，華為以75%市占率創下歷史新高，華為自2019年推出首款折疊手機以來，華為累計出貨量已突破1,000萬支，成為大陸首個達到這一量級的手機品牌。

IDC報告指出，2025上半年，大陸折疊手機出貨量達到498萬台，增長12.6%。華為持續擴大領先優勢，以374萬支創下歷史新高；榮耀雖上半年無新品上市，仍以8.4%的市占穩居第二；OPPO率先推出搭載旗艦晶片的折疊機型，以6.1%的市占位列第三；小米和vivo的新品於年中亮相，暫居第四、第五位。

IDC最新預測報告顯示，預計2025年全球折疊手機市場出貨量約1,983萬台，增長6.0%，其中2025年大陸折疊手機市場出貨量預計達947萬支，增長3.3%，基本與去年持平。大陸自2023年起成為全球最大折疊手機市場，預計未來五年內，大陸市場占全球折疊手機市場的比例將穩定在40%以上。

IDC指出，大陸龍頭品牌持續加碼折疊手機，深耕轉軸（hinge，也稱樞軸）、螢幕、整機輕薄、軟體交互生態等核心領域。而在廠商與上游供應鏈合作下，目前主流機型已在折痕控制、機身輕薄度及影像系統等核心配置上實現平衡。

整體而言，折疊手機行業創新主要朝著兩個方向縱深發展：在形態深化方面，三折疊與闊折疊等創新形態展現出巨大的市場潛力，預計將吸引更多廠商紛紛跟進；軟體升級領域，行業將邁入「軟體定義硬體」的嶄新時代。