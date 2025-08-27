寒武紀拚股王進逼貴州茅台 凸顯股民投資風向轉變

受到晶片國產自給率消息影響，大陸AI晶片設計龍頭寒武紀股價連日大漲，昨（26）日高檔震盪下跌4%收在人民幣1,329元，距離A股股王貴州茅台收盤價（人民幣1,481元）僅相差人民幣152元，挑戰股王寶座指日可待。

市場對寒武紀熱議不斷，不少機構堅定唱多，高盛更是直接將其目標價提高50%。寒武紀本輪股價大漲始於7月10日，截至25日，漲幅高達165.98%。如再將時間拉長，從2023年1月的每股人民幣54.15元谷底算起，不到三年時間，寒武紀股價漲幅已超20倍。

寒武紀挑戰A股股王概況 圖／經濟日報提供

與此同時，寒武紀昨日公布，上半年營業收入人民幣28.81億元，年增43倍。淨利潤人民幣10.38億元，去年同期則虧損人民幣5.3億元。事實上，寒武紀從去年第4季開始轉虧為盈，目前連續三季獲利，且逐季顯著增長。

股價上漲也帶動寒武紀創始人陳天石身價水漲船高，其持有寒武紀28.63%股份，目前市值超過人民幣1,655億元。而他才在3月以人民幣870億元身家位列胡潤研究院發布的《2025胡潤全球富豪榜》的第195位。

貴州茅台長期作為A股「股王」，一直被視為傳統消費時代的標竿，其憑藉品牌稀缺性、高毛利率與穩定現金流，曾是高速增長時期消費升級的象徵，也是價值投資載體。近期大陸市場關注寒武紀與貴州茅台兩者在資本市場的地位更迭，因為並非簡單的「王者交替」，而是關乎中國大陸經濟結構的一場深層次變革：從傳統產業的厚重轉向創新引擎的演變，也是資本市場對未來AI世界的一次深度定價。

近期北京、上海及貴州多個省市訂出國產晶片自給率目標，其中，上海目標在2027年時將AI等資料中心使用的半導體的自給率提升到70%以上，北京在2027年更要達到100%。加速構建不依賴於美國技術的半導體供應鏈；作為蘋果等主要資料中心所在地的貴州貴陽則要求新設施中90%的晶片來自中國大陸供應商。

日經新聞報導，DeepSeek、阿里巴巴等提供的AI服務正在擴大，但半導體方面目前仍主要依賴輝達的AI新品。即便如此，官方也在鼓勵這些企業採用國產AI晶片。

熟悉半導體業的專家指出，在與經濟安全保障無關的領域，希望通過繼續進口輝達等AI晶片，在吸收美國技術的同時，提高AI計算能力。不少觀點認為，大陸目前將在輝達AI晶片和國產AI晶片之間保持平衡。

