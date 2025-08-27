快訊

擺脫對美依賴 陸多地要求提高晶片自給率

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

日本媒體報導，大陸多個地方政府計畫提高在人工智慧（AI）等領域半導體自給率，要求加快構建不依賴美國的晶片供應鏈，其中北京計畫力爭在二○二七年將自給率提高到百分之百。

「日本經濟新聞」昨天報導，大陸部分地方政府近期設定目標，提升國產晶片自給率。其中上海市政府計畫到二○二七年，將AI數據中心使用晶片的自主控制比例提升至百分之七十以上；貴州貴陽貴安新區也要求正在建設的、以AI服務為中心的數據中心，國產晶片比例提升至九成。

DeepSeek、阿里巴巴集團等公司提供的AI服務正在擴大，但半導體方面仍依賴美國晶片巨頭輝達。四月下旬，中共中央政治局曾舉行AI相關的集體學習，敦促科技企業改用國產晶片，有傳字節跳動考慮採用華為產品。

不過報導稱，儘管中國正擺脫對輝達的依賴，但這並不容易。月初英國金融時報曾引述消息人士說法稱，DeepSeek年初發布兼具高性能與低成本的R1模型，震撼全球後，在當局鼓勵下採用華為昇騰晶片訓練R2模型，但持續遇到技術問題，隨後公司改用輝達晶片進行訓練，僅在推理階段使用華為晶片。

外電近日也報導，在中國網信辦質疑輝達Ｈ20晶片存在「後門」隱患後，中方積極推動本土科技公司採用國產替代方案。專家指出，在與經濟安全保障無關的領域，行業仍希望通過繼續進口輝達產品等，在吸收美國尖端技術的同時提高AI計算能力，在輝達和中國製造間保持平衡。

晶片 半導體 美中關係

