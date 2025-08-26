展現強勁市場競爭力 寒武紀業績大爆發…上半年營收大增43倍

寒武紀業績大爆發，寒武紀26日晚間公布今年上半年財報，營收人民幣28.81億元，年增高達43倍，淨利潤人民幣10.38億元，相較去年同期虧損人民幣5.3億元，明顯轉虧為盈，每股盈餘2.5元。

華爾街見聞報導，寒武紀上半年財報顯示，雲端產品線貢獻人民幣28.7億元營收，占比高達99.6%，這表明公司在AI算力需求爆發的時代風口上找到了精準定位，特別是在大模型訓練與推理場景，公司產品展現出了強勁的市場競爭力。

寒武紀在研發上依然保持高強度投入，研發費用人民幣4.56億元，占營業收入的15.85%。雖然這一比例較去年同期的690%大幅下降，但絕對金額實際上還略有增長。

寒武紀公司表示，新一代智慧處理器微架構及指令集正在研發中，將重點優化自然語言處理大模型、視頻圖像生成大模型等場景。在軟體層面，訓練軟體平台和推理軟體平臺都在持續反覆運算優化。

寒武紀累計申請專利2,774項，已獲授權專利1,599項，其中發明專利占絕對主導地位。

大陸AI晶片設計龍頭寒武紀股價已連日大漲，26日高檔震盪下跌4%收在人民幣1,329元，距離A股股王貴州茅台的人民幣1,481元收盤價僅相差人民幣152元，挑戰股王寶座已指日可待。

法人機構紛紛調高寒武紀的目標價，其中最誇張的就是高盛，直接將其目標價調高50%從人民幣1,223元拉高至1,835元。因為寒武紀真的漲太快了，若從今年7月10日的低點520元計算至8月25日漲幅高達1.65倍，若從2023年1月的54元谷底算起，在不到三年的時間已大漲超過20倍。

寒武紀近期股價大漲也帶動寒武紀董事長陳天石身價水漲船高，其持有寒武紀28.63%股份，目前市值超過人民幣1,655億元。而他才在3月以人民幣870億元身家位列胡潤研究院發布的《2025胡潤全球富豪榜》的第195位，沒想到不到半年時間，其身家已大增一倍，明年的排名有機會再上層樓。