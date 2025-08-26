深耕核心技術研發 華為折疊手機大陸市占75%創歷史新高

快訊

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為折疊手機大陸市占75%創歷史新高。圖／法新社
華為折疊手機大陸市占75%創歷史新高。圖／法新社

根據市調公司IDC最新報告顯示，今年上半年中國大陸折疊手機市場總出貨量年增12.6%，其中，華為以75%市占率創下歷史新高，華為自2019年推出首款折疊手機以來，華為累計出貨量已突破1,000萬支，成為大陸首個達到這一量級的手機品牌。

華爾街見聞報導，華為自2019年推出首款折疊手機以來，持續深耕折疊手機核心技術的研發，包括鉸鏈設計、螢幕優化和整機輕薄化等，不斷提升用戶的大螢幕體驗。

華為持續引領形態創新，在2025年年初開創「闊折疊」全新品類，建立起涵蓋雙折疊、三折疊、闊折疊的產品佈局。其中Mate XT非凡大師全球首創超形態三折疊大屏，迄今為止仍是全球唯一，上市半年出貨量即逼近50萬支，成為高端市場技術創新標竿。

隨著折疊手機行業的發展，硬體輕薄化逐漸觸及瓶頸，市場競爭的焦點也在悄然轉變。IDC指出，折疊手機市場已告別單純依靠形態創新吸引用戶的階段。在硬體參數日益趨同的當下，軟體層面的創新和生態佈局，將成為決定廠商市場競爭力的核心要素。

當前，行業創新主要朝著兩個方向縱深發展。在形態深化方面，三折疊與闊折疊等創新形態展現出巨大的市場潛力，預計將吸引更多廠商紛紛跟進，進一步推動折疊屏手機形態的多元化發展。而在軟體升級領域，行業將邁入「軟體定義硬體」的嶄新時代。未來，應用適配的精準度、跨生態協同，以及 AI 生產力場景的深度開發，都將成為各大廠商重點突破的方向。

華為1,000萬支折疊機的背後，是華為在最艱難的歲月裡，不計成本的投入與堅守。從2019年首款折疊機亮相至今，華為用持續的技術突破定義著折疊機的進化方向：不斷反覆運算的鉸鏈設計、精進的螢幕技術、更輕薄的整機體驗，讓折疊從概念走向日常。

華為 手機 市占率

