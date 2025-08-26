美中再互動？陸貿易代表將赴美磋商 敦促川普放寬對華技術限制

《華爾街日報》引述知情人士透露，中國大陸首席談判代表何立峰的高級助手、商務部副部長李成鋼本周將赴美，參加預計將在華盛頓舉行的首輪談判。他將要求川普取消芬太尼關稅，並和美方商談大豆和波音飛機的事宜。

知情人士稱，李成鋼將於本周晚些時候會見美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）的副手以及美國財政部官員，並且將與美國商界代表會面。目前美中雙方正尋求在延長的關稅休戰期內建立定期對話機制。

在本周的會談中，預計李成鋼將討論大豆採購事宜。此外，預計他還將繼續敦促川普政府放寬對華技術銷售限制。

知情人士還透露，在承諾購買大豆或波音飛機等商品之前，北京方面將繼續要求川普政府取消與芬太尼貿易相關的20%關稅。但知情人士表示，到目前為止，中國大陸尚未提出一項川普政府認為足以遏制芬太尼原料販運的提案。