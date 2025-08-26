陸車企插旗海外 比亞迪大馬工廠預計2026年生產

中國電動車大廠比亞迪宣布在馬來西亞設立組裝工廠，預計2026年生產。業界認為，中國汽車過往多為整車出口，現在海外建廠成為搶攻市場重要手段，可應對貿易壁壘、成本等問題。

比亞迪22日在馬來西亞召開旗下車款「海豹」上市發表會，比亞迪於會上宣布，將在馬來西亞建設組裝工廠（Completely Knock Down, CKD），預計2026年正式投入生產。

據新京報25日報導，比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮表示，馬來西亞是比亞迪在東南亞的重要市場，建設組裝工廠彰顯深耕在地信心，比亞迪將全面投入電動車生態系養成，從本地組裝到人才培養，再到電動車推廣。

據財聯社26日報導，中國車企持續海外版圖插旗，在比亞迪外，長城汽車的巴西工廠16日正式竣工、投入生產，滿足在地市場汽車智慧化、電動化外，同步將眼光放大到拉美市場。廣汽集團、小鵬汽車等車企也正相繼在全球多地建設組裝工廠，相當於宣告從單一整車出口邁向「本地化生產+全球化服務」新階段。

業界人士表示，過往中國車企多以整車出口為主，現在海外建廠、技術輸出、通路布局到資本運作等布局，正在成為中國車企搶占國際市場的重要手段。

這名業界人士提到，中國車企在海外設立組裝工廠成為戰略趨勢，這股趨勢不僅是為了提高、擴張銷售量，更是為了應對貿易壁壘、降低運輸成本、貼近市場需求等重要考量。

美國諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）近日發布研究報告指出，中國電動車供應鏈企業去年海外投資約160億美元（約新台幣4800億元），較國內投資約150億美元略高，這是2014年有紀錄以來，中國電動車企海外投資額首次超過國內投資額。