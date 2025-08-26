大陸建全球最大電動車充電網路 每5輛車設2充電樁

中國國家能源局局長王宏志今天表示，「十四五」（2021到2025年）期間，中國建成了全球最大的電動汽車充電網路，每5輛車就有2個充電樁，讓民眾充電更省心。

據新華社等中國官媒報導，王宏志今天在中國國務院新聞辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞記者會上公布相關數據。

王宏志表示，「十四五規劃」綱要提出的能源綜合生產能力和非化石能源占比等主要指標將如期完成，中國成為世界能源轉型的重要推動者。「十四五」前4年，中國能源消費增量已達到「十三五」（2016到2020年）5年增量的1.5倍，預計5年新增用電量將超過歐盟的年度用電量。

王宏志介紹，「十四五」是綠色低碳轉型最快的5年，中國構建起全球最大、發展最快的可再生能源體系，可再生能源發電裝機占比由40%提升至60%左右。能源消費「逐綠前行」，全社會用電量中，每3度電就有1度綠電。

他說，全國能源消費中，非化石能源占比每年增加1個百分點，預計將超額完成「十四五」確定的20%目標，煤炭占比每年減少1個百分點，這「一增一減」提升經濟發展的「含綠量」。

中國國家能源局電力司司長杜忠明則表示，電動車等先進製造業，以及以人工智慧、大數據等為代表的數位產業，帶動用電需求快速增長，首7個月電動車充換電服務用電量按年增長逾40%，反映新興產業有效提升電能在能源消費的比重。

他說，正大力推動電動車充電基礎設施建設，截至7月底，充電基礎設施數量近1670萬個，是「十三五」結束時10倍，現時全球有一半以上新能源車在中國行駛。