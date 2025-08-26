聽新聞
山西喜宴遇暴雨秒變「流水席」 村民：還好菜保住了
《極目新聞》報導，近日，一則「狂風暴雨吃席路上」的影片在大陸社交媒體受到關注。山西一場「婚前宴」因遇上暴雨所引發的大水來襲，沖走現場部分椅子。不少網友驚呼：「這才是真正的『流水席』！」
發布影片的網友稱，事發在山西省長治縣上黨區蘇店鎮看寺村，當時一戶村民正在舉辦「婚前宴」，結果晚間突然降下暴雨。
據參加婚宴的村民告訴《極目新聞》，按當地習俗，婚禮前一天會先設宴款待次日要幫忙的親友。8月23日這場婚前宴開始時還沒下雨，但到晚上7、8點左右突然下起了暴雨，隨後並引發大水來襲，不少椅子和村民的鞋子都被沖走，還有人在水中滑倒。
現場所有人趕忙撤離桌椅，幸好桌上菜品未受到影響。但由於雨勢實在太大，這場宴席也就提前結束了。所幸次日，看寺村天氣轉好，婚禮也順利如期舉行。
報導稱，長治市氣象台8月23日17時37分曾發布雷暴大風藍色預警，提醒當地民眾部分地區將現雷暴大風天氣。
