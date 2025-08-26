快訊

新片1天破百萬觀看！Cheap解析大罷免敗因 酸罷團：繼續怪選民太笨

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

聽新聞
0:00 / 0:00

山西喜宴遇暴雨秒變「流水席」 村民：還好菜保住了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
山西日前有民眾舉辦「婚前宴」卻遇上暴雨，一場喜宴秒成「流水席」。（圖／截自影片）
山西日前有民眾舉辦「婚前宴」卻遇上暴雨，一場喜宴秒成「流水席」。（圖／截自影片）

《極目新聞》報導，近日，一則「狂風暴雨吃席路上」的影片在大陸社交媒體受到關注。山西一場「婚前宴」因遇上暴雨所引發的大水來襲，沖走現場部分椅子。不少網友驚呼：「這才是真正的『流水席』！」

發布影片的網友稱，事發在山西省長治縣上黨區蘇店鎮看寺村，當時一戶村民正在舉辦「婚前宴」，結果晚間突然降下暴雨。

據參加婚宴的村民告訴《極目新聞》，按當地習俗，婚禮前一天會先設宴款待次日要幫忙的親友。8月23日這場婚前宴開始時還沒下雨，但到晚上7、8點左右突然下起了暴雨，隨後並引發大水來襲，不少椅子和村民的鞋子都被沖走，還有人在水中滑倒。

現場所有人趕忙撤離桌椅，幸好桌上菜品未受到影響。但由於雨勢實在太大，這場宴席也就提前結束了。所幸次日，看寺村天氣轉好，婚禮也順利如期舉行。

報導稱，長治市氣象台8月23日17時37分曾發布雷暴大風藍色預警，提醒當地民眾部分地區將現雷暴大風天氣。

暴雨 椅子

延伸閱讀

近40年最強颱風襲海南 三亞實施「5停1關」

大雨狂炸5縣市 2地區暴雨下到晚間慎防溪水暴漲

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

今午大雷雨！北市大安等時雨量估40毫米 士林山區暴雨警戒

相關新聞

陸學者建議 應向輝達收取營收15%的安全保證金

美國總統川普要求輝達、超微等企業上繳中國晶片銷售收入的15%以換取出口許可。大陸全球化智庫（CCG）副主任高志凱建議中國...

輝達大陸銷售受阻 「寒武紀」創辦人身價增至逾6000億

大陸國產算力產業鏈在經過幾個月的壓制後，借助DeepSeek V3.1的發布情緒徹底爆發。 8月22日，在寒武紀的帶領下...

山西喜宴遇暴雨秒變「流水席」 村民：還好菜保住了

《極目新聞》報導，近日，一則「狂風暴雨吃席路上」的影片在大陸社交媒體受到關注。山西一場「婚前宴」因遇上暴雨所引發的大水來...

杭州出現「恐怖面具人」嚇鄰車 網民怒：危害駕駛安全

大陸高速公路驚現「恐怖面具人」！24日，有網友指出，在長深（長春至深圳）高速杭州段有人戴恐怖面具故意驚嚇過路車輛。影片顯...

號稱全球第一 陸中微子實驗大科學裝置正式運轉

2025年8月26日，江門中微子實驗（JUNO）成功完成2萬噸液體閃爍體灌注，並正式運行讀取數據。經過十餘年的準備與建設...

陸多省市提高晶片自給率 加快供應鏈擺脫對美依賴

日媒昨日報導，大陸多個地方政府計劃提高在人工智慧（AI）等領域使用半導體的自給率，要求加快構建不依賴美國的晶片供應鏈，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。