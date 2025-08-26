杭州出現「恐怖面具人」嚇鄰車 網民怒：危害駕駛安全

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
長深高速上傳出有人戴恐怖面具驚嚇過路車輛。（圖／取自極目新聞）
長深高速上傳出有人戴恐怖面具驚嚇過路車輛。（圖／取自極目新聞）

大陸高速公路驚現「恐怖面具人」！24日，有網友指出，在長深（長春至深圳）高速杭州段有人戴恐怖面具故意驚嚇過路車輛。影片顯示，兩輛車行駛中時有並行，戴面具的人坐在一輛滬A牌照的車上，此人開著車窗故微微起身看向過路車輛，然後拉起車窗後又轉頭注視。

網友在社交媒體上紛紛留言怒斥：「大晚上的嚇我一跳」「影響別人的駕駛安全了」「太缺德了」「惡作劇不考慮後果」。

極目新聞報導，在長深高速上，有人戴恐怖面具驚嚇過路車輛。據發布影片的大陸網友介紹，他不認識戴面具的人，對方搖下車窗注視車輛，懷疑是故意為之，「我坐在後座拍的，我車裡的女生確實嚇了一跳。」

極目新聞稱，杭州高速交警工作人員表示，已關注到此事，正在處理。

長深高速上，有人戴恐怖面具驚嚇過路車輛。（極目新聞）
長深高速上，有人戴恐怖面具驚嚇過路車輛。（極目新聞）

