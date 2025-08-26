製造經驗難以彌補 富士康從印度召回數百大陸工程師

在即將為 iPhone 17 提產之際，蘋果在印度大規模擴張生產的計畫再一次受阻。據彭博社日前報導，富士康科技集團從印度一家工廠再次召回了約300名中國大陸工程師，或將再次讓印度製造業的韌性與能力面臨嚴峻考驗。

環球時報引據印度《經濟時報》報導，富士康從旗下零件子公司裕展科技泰米爾納德邦的工廠撤出中國大陸工程師，是該公司近幾個月來第二次撤離。 7月2日，有報導稱，富士康已從其印度的iPhone工廠召回了類似數量的中國大陸工程師和技術人員。裕展科技工廠為舊款iPhone機型生產金屬外殼和顯示器模組，目前尚未為最新的iPhone 17系列生產手機。這個廠房幾個月前剛投產，在這裡組裝的手機螢幕仍依賴大量進口。

目前尚不清楚上述富士康工程師被撤走的原因，但消息人士警告稱，儘管大部分設備安裝和初期培訓已經完成，但將這些專家送回國可能會降低工廠的生產效率。知情人士透露，富士康已開始空運台灣工程師填補空缺。

多家媒體分析認為，目前，蘋果可以加強顯示器進口力度，並依賴其他本地供應商提供外殼。但經驗豐富的中國大陸員工的流失，可能削弱這家美國科技巨頭在印度快速實現供應鏈在地化的努力。 「Tech in Asia」稱，中國大陸資深技術人員的撤離恐再度延緩蘋果本土化進程，因為替代數十年積累的製造經驗需要投入大量時間和資源，即便是蘋果這種規模的企業也難以快速彌補。

蘋果近年來不斷擴大在印度當地的組裝、工程、開發和測試業務，以推動供應鏈多元化布局策略。據路透4月報導，蘋果計劃將所有銷往美國的iPhone轉由印度生產，以減輕與關稅和地緣政治緊張局勢相關的風險。

然而，供應鏈的轉移遠比想像複雜。《華爾街日報》本月初刊文稱，蘋果在印度的擴張不僅涉及轉移現有產能，還需與多家供應商共同建構全新的製造生態系統、新的基礎設施、新的勞動力培訓和政策支持，才能達到中國大陸在過去幾十年來實現的產業協調水平。