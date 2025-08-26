聽新聞
輝達大陸銷售受阻 「寒武紀」創辦人身價增至逾6000億
大陸國產算力產業鏈在經過幾個月的壓制後，借助DeepSeek V3.1的發布情緒徹底爆發。 8月22日，在寒武紀的帶領下，多隻大陸國產算力股強勢漲停，科創板大漲近10%，大陸AI晶片設計大廠「寒武紀」創辦人陳天石的身價因此水漲船高，目前已超過人民幣1,500億元（約合新台幣6,375億元）。
寒武紀25日股價大幅11.40%，來到每股人民幣1,384.93元，市值接近人民幣5,800億元。《中新經緯》指出，寒武紀創辦人陳天石為持有的寒武紀29.63%股份，市值已達到1,541億元。
澎湃新聞報導，寒武紀科技由陳天石和其兄陳雲霽聯合創立於2016年。寒武紀前身是中科院計算所2008年組成的「探索處理器架構與人工智慧的交叉領域」10人學術團隊。取名為「寒武紀」，是希望用地質學上生命大爆發的時代來比喻人工智慧的未來。
第一上海證券認為，在大國科技競爭的宏大敘事下，算力國產化替代的迫切性和重要性持續提升。預估2024年輝達算卡在中國的市場規模超過100億美元，市占率約70%至80%。2025年國內算力需求快速成長，市場容量可望翻倍。 在美國限制晶片出口的背景下，國產算力晶片可望佔據更多份額，成就千億級市場。
東海證券則認為，推理與訓練算力需求爆發拉動AI晶片市場規模擴張，隨著廠商加大研發及產業政策刺激，以寒武紀為代表的中國本土AI晶片品牌的國產替代正全面提速，2025年市占率可望提升至40%。
