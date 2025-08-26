陸學者建議 應向輝達收取營收15%的安全保證金

美國總統川普要求輝達、超微等企業上繳中國晶片銷售收入的15%以換取出口許可。大陸全球化智庫（CCG）副主任高志凱建議中國政府，也應與輝達等企業簽署正式協議，除保證沒有所謂「後門」及其他相關功能，也需向中國政府繳納其在大陸銷售收入的15%作為「安全保證金」。

高志凱在接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪時指出，近年來美國政府對中國發動「晶片戰爭」，試圖在中高端晶片領域對中國「卡脖子」，但近期卻允許輝達恢復銷售針對中國市場設計的「閹割版」晶片H20。他認為，原因之一是，美國政府意識到，華為等中國企業的AI晶片已達到相當的技術水準，美國政府擔心中國晶片廠不僅將迅速在國內市場占據主導地位，還可能進一步在國際市場上形成競爭優勢。

對於大陸近期頻繁炒作的輝達H20晶片到底有沒有「後門程式」問題，高志凱表示，中國網信辦約談輝達非常必要也非常及時，而且應定期進行。但另一方面，他建議中國有關的政府部門，還應要求中國用戶和輝達等外國廠商簽署一些更具法律效力的協議。

如針對AI晶片應迫使輝達等外國廠商做出明確承諾：一旦今後發現在中國大陸銷售的晶片或其他產品安裝了後門或加入了其他功能，對中國用戶造成一定的損害，該廠商就應無條件承擔法律責任。

高志凱說，他注意到川普近期做了一件非常獨特的事：要求要求輝達與超微等公司向美國政府上繳其晶片在華銷售收入的15%以換取出口許可。他認為這就是一種「特許稅」，建議中國政府也要和輝達這類公司簽署正式協議，除需保證沒有所謂的「後門」及其他相關功能，也需向中國政府繳納其在華銷售收入的15%作為「安全保證金」。

亦即，輝達、超為等公司需將其在中國銷售AI晶片獲得收入的15%存到指定位置，作為保證其產品不存在後門或其他不合法功能的「押金」。等一段時間後，確認相關產品沒有後門，才可以將這筆保證金退還給這些公司。

高志凱強調，這點至關重要。否則，如果僅憑廠商隨便說幾句，或在紙上簽個字，而沒有「實打實」的法律約束，將來萬一出事，後果將不堪設想。他說，「即便現在沒有相關證據，我們還是需要防患於未然。也正因為要防患於未然，所以中國有關部門應該為了預防這種情況發生多動腦筋。」