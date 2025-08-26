快訊

號稱全球第一 陸中微子實驗大科學裝置正式運轉

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為江門中微子實驗大科學裝置中心偵測器內部的有機玻璃球及光電倍增管。（圖／截自央視新聞）
圖為江門中微子實驗大科學裝置中心偵測器內部的有機玻璃球及光電倍增管。（圖／截自央視新聞）

2025年8月26日，江門中微子實驗（JUNO）成功完成2萬噸液體閃爍體灌注，並正式運行讀取數據。經過十餘年的準備與建設，江門中微子實驗成為國際上首個運作的超大規模和超高精度中微子專用大科學裝置。該裝置將著手解決粒子物理學領域未來十年內的一個重大問題：中微子質量排序，並協助科學家對來自太陽、超新星、大氣和地球的中微子進行前沿研究，探索未知物理的新窗口。

據《觀察者網》報導，江門中微子實驗偵測器位於廣東省江門市附近的地下700公尺處，可以偵測53公里外台山和陽江核電廠產生的中微子，並以前所未有的精度測量它們的能譜。與國際同類實驗相比，江門中微子實驗對質量順序的測定不受地球物質效應和其他未知中微子振盪參數的影響，並將顯著提高6個中微子振盪參數中的三個參數的精度。

江門中微子實驗由中國科學院高能物理研究所於2008年提出構想，2013年得到中國科學院戰略性先導科技專項（A類）支持，並在同年得到廣東省政府的支持，2015年啟動隧道和地下實驗室建設。2021年12月完成實驗室建設並開始探測器在地下實驗室的安裝建設，2024年12月探測器主體建設完成並開始灌注超純水與液體閃爍體。

報導稱，江門中微子實驗是中國科學院高能物理研究所主導的重大國際合作項目，成員涵蓋來自17個國家和地區、74個科研機構的近700名研究人員。江門中微子實驗的設計使用壽命為30年，後期可升級改造為世界最靈敏的無中微子雙貝塔衰變實驗。這樣的升級將探測中微子絕對質量，檢驗中微子是否為馬約拉納粒子，從而解決粒子物理、天文物理和宇宙學的前沿交叉熱點難題，並深刻影響世人對宇宙的理解。

江門中微子合作組發言人王貽芳表示：「完成江門中微子探測器灌注並開始運行取數，是一個突破性的進展。這是國際上首次運行這樣一個超大規模和超高精度的中微子專用大科學裝置，將使人們能夠回答關於物質和宇宙本質的基本問題。」

宇宙 科學家

