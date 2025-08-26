中國強制社保 「中年裁員老年上班」成職場困局

中國9月1日起強制社保，對多數企業來說將增加用人成本。當前經濟低迷的情況下，各界議論，中國社會接下來將進入「中年裁員、老年上班」的奇特景象。

新加坡聯合早報25日報導，隨著社會保險繳納變嚴，中國社群媒體上出現一些段子，像是「22歲上崗，35歲下崗，50歲再上崗，奇特的中國職場」。一邊是中年求職者面臨到手薪資縮水、甚至被裁員的雙重壓力；另一邊，無須繳納社保的退休人員，反而成為企業爭相招募的對象。

中國最高法院8月初公布企業和員工間任何不繳社保的私下協議都無效的解釋，並從9月1日實施，這之後，「麥當勞招聘退休員工」一度登上微博熱搜。

儘管中國麥當勞迅速澄清，招聘退休員工並非新做法，但聯合早報查詢多家求職網站和社媒平台發現，相關職位涵蓋餐廳服務員、店員、檔案員、財務、安保等多個領域，月薪從人民幣3000元至6000元（約新台幣1萬2600元到2萬5200元）不等，其中不少招聘啟事發布於8月的前兩週，即最高法司法解釋發布後。

報導指出，對於餐飲、零售等薄利小微企業而言，招聘退休人士的經濟效應很清楚。以上海為例，雇用普通員工每月企業社保支出約2800元，即便按照當地最低月薪標準2740元計算，用人單位每月也須支出至少5540元。而退休人員因無須繳納社保，直接節省近一半人力成本。

報導引述新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍說，強制社保實施後，勢必引發多方博弈。用人單位與員工之間，可能需要重新分攤社保成本；員工可能因此跳槽；企業可能轉而招聘無需繳社保的退休人員，甚至有部分小微企業因成本壓力難以為繼，被迫關停。

但他表示，儘管招聘退休員工在短期內能降低開支，但也可能帶來生產效率下降等隱性代價。

他肯定強制社保的好處是提升了勞動力的基本保障，有助於擴大內需、推動國內大循環，但這樣的轉型不可能一蹴而就，需要時間和系統性努力。中國若要真正邁入發達國家行列，前提是讓老百姓富起來。