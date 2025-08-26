中國大陸企業併購交易 上半年逾5兆元

境內戰略投資強勁帶動下，上半年中國大陸企業併購市場披露交易總額超過1,700億美元（約新台幣5.17兆元），按年增長45%，延續過去兩年半的回升態勢。

普華永道發布「2025年中國企業併購市場年中回顧及展望」報告顯示，上半年大陸境內戰略投資者併購活動顯著增強，交易額規模突破千億美元大關。期間共達成20宗交易金額超過10億美元的超大型併購交易，遠超過去年同期。

從行業分布看，高科技尤其是半導體、大健康和工業領域成為超大型併購的主要賽道，與大陸國家戰略導向相呼應。

該行預計，下半年併購市場將更為活躍；在國企改革、跨國公司資產優化、私募股權集中退出等多重因素下，2025年全年中國大陸的併購交易額可望實現較高的兩位數增長。

普華永道表示，DeepSeek AI大模型的推出，帶動了整體經濟環境的積極變化。香港資本市場的估值回升和IPO市場的恢復，為併購活動提供良好的金融環境。同時，一些核心行業A股上市國企的價值鏈整合，也進一步推動了併購市場的活躍度。

報告顯示，儘管中國大陸企業海外併購在上半年仍表現疲軟，但已觀察到回暖跡象。期內共達成三宗超大型海外併購交易，均發生在英國、德國和法國等歐洲主要市場，交易金額較去年同期有所增長。從交易額來看，歐洲依然是中國大陸企業最重要的海外投資目的地。

報告認為，推動下半年併購市場持續升溫的積極因素包括A股上市公司藉併購謀增長、獲取新能力；中國大陸出現資本市場估值上漲等經濟復甦跡象；在人工智慧和機器人技術推動下，投資者重拾對科技行業的信心；併購需求積壓以及私募股權擬退出項目的持續積壓。

此外，更為強勁的香港資本市場表現將推動估值上升並帶來退出機會；海外投資需求日益增長，尤其在東南亞地區表現突出；中國大陸作為投資目的地仍獲投資者青睞，部分資本從美國轉出；跨國公司重新評估在中業務戰略與架構，可能會催生更多交易活動；國企改革併購交易也將持續推進，推動大規模併購重組活動。