快訊

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

中國大陸企業併購交易 上半年逾5兆元

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

境內戰略投資強勁帶動下，上半年中國大陸企業併購市場披露交易總額超過1,700億美元（約新台幣5.17兆元），按年增長45%，延續過去兩年半的回升態勢。

普華永道發布「2025年中國企業併購市場年中回顧及展望」報告顯示，上半年大陸境內戰略投資者併購活動顯著增強，交易額規模突破千億美元大關。期間共達成20宗交易金額超過10億美元的超大型併購交易，遠超過去年同期。

從行業分布看，高科技尤其是半導體、大健康和工業領域成為超大型併購的主要賽道，與大陸國家戰略導向相呼應。

該行預計，下半年併購市場將更為活躍；在國企改革、跨國公司資產優化、私募股權集中退出等多重因素下，2025年全年中國大陸的併購交易額可望實現較高的兩位數增長。

普華永道表示，DeepSeek AI大模型的推出，帶動了整體經濟環境的積極變化。香港資本市場的估值回升和IPO市場的恢復，為併購活動提供良好的金融環境。同時，一些核心行業A股上市國企的價值鏈整合，也進一步推動了併購市場的活躍度。

報告顯示，儘管中國大陸企業海外併購在上半年仍表現疲軟，但已觀察到回暖跡象。期內共達成三宗超大型海外併購交易，均發生在英國、德國和法國等歐洲主要市場，交易金額較去年同期有所增長。從交易額來看，歐洲依然是中國大陸企業最重要的海外投資目的地。

報告認為，推動下半年併購市場持續升溫的積極因素包括A股上市公司藉併購謀增長、獲取新能力；中國大陸出現資本市場估值上漲等經濟復甦跡象；在人工智慧和機器人技術推動下，投資者重拾對科技行業的信心；併購需求積壓以及私募股權擬退出項目的持續積壓。

此外，更為強勁的香港資本市場表現將推動估值上升並帶來退出機會；海外投資需求日益增長，尤其在東南亞地區表現突出；中國大陸作為投資目的地仍獲投資者青睞，部分資本從美國轉出；跨國公司重新評估在中業務戰略與架構，可能會催生更多交易活動；國企改革併購交易也將持續推進，推動大規模併購重組活動。

陸企 資本市場

延伸閱讀

王者歸來！秦錫鈞 TDGP R4 稱霸麗寶賽道 銀霧車隊年度總積分穩居前三

宜蘭2.7億打造比照奧運級激流賽道 縣府擬收費使用減財政壓力

海灣地區國家訪香港旅客首7月增5成 航班可望加開

香港「1劏8 」劏房火警1死6傷 拖七年未遵從強制驗樓令

相關新聞

猛攻輝達晶片後門疑慮 陸專家建議北京「比照美」也抽15%當安全保證金

輝達（Nvidia）同意銷陸晶片收入給美國政府抽成15%，以換取大陸市場出口許可後，卻仍深陷大陸質疑H20特供晶片有後門...

陸推16條 支持台銀行前進福建

福建省人民政府公告，大陸金融監管總局已發布《關於銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施》，提出支持台灣地區...

陸算力規模 今年估增長逾4成

大陸智慧算力規模成長持續加速，數據顯示，近年來大陸算力總規模年增速達到30%左右。在人工智慧的快速發展帶動下，智慧算力需...

開拓東協市場 廣西建AI+跨境電商重鎮

「今年是我們利用人工智能技術優勢出海的第一年，公司已經在新加坡設立辦事機構，接下來，將藉助廣西構建面向東協AI+跨境電商...

廣州博覽會 意向簽約400億人民幣

為期三天的第33屆廣州博覽會24日閉幕，累計簽訂經貿合作項目83個，意向簽約總額達400.81億元人民幣。

香港優化M品牌計畫 聚焦體育賽經濟效益

香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩24日表示，已完成「M」品牌計畫檢討，未來會對有關申請嚴格甄選，集中支持世界級水準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。