A股產業格局劇變…電子市值十年漲四倍 老牌權值股淡出前十強

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
截至本月22日，A股電子板塊總市值達到人民幣11.54兆元。其中，工業富聯市值居首，寒武紀居次。（聯合報系資料照）
A股牛市行情下，許多企業市值水漲船高，與十年前的2016年末相比，一些昔日的大市值龍頭，如今已掉隊，比如中國石化、交通銀行已淡出市值榜前十隊伍。

值得注意的是，電子行業市值十年間漲逾四倍，總市值已超過銀行業，位居第一，凸顯A股產業格局正在劇烈變化。

上證指數昨（25）日開高走高，最終上漲1.51%，收報3883.56點，再度刷新十年新高紀錄。滬深兩市全日成交額高達人民幣3.14兆元（約新台幣13.3兆元），創今年新高，也是A股史上次高。A股市值跟著上升，滬深全部上市公司總市值達人民幣104.5兆元，亦創新高。

第一財經統計，截至23日，總市值超人民幣兆元的共有13檔個股，最新市值超過人民幣2兆元的有四檔。總市值排名前三依舊是大陸國有銀行，其中，工商銀行總市值達人民幣2.72兆元，排名第一；農業銀行（2.55兆元）、建設銀行（2.41兆元）分列第二、三位。

總市值排名四至十名分別為：中國移動（2.37兆元）、貴州茅台（1.84兆元）、中國銀行（1.84兆元）、中國石油（1.59兆元）、寧德時代（1.31兆元）、中國海油（1.22兆元）、中國人壽（1.21兆元）。此外，中國平安、招商銀行、比亞迪三家，也是A股兆元市值成員。市值增長方面，A股目前共有22股最新總市值較年初增加超人民幣千億元，除上述銀行股外，工業富聯、寒武紀表現出色，最新總市值分別較年初增幅約為113%和89%。以25日收盤價計算，兩檔個股最新市值高達人民幣9,532億元及5,793億元。

證券時報報導，截至22日，A股電子板塊總市值達到人民幣11.54兆元，續創歷史新高。其中，工業富聯市值居首，寒武紀居次，中芯國際A股、海光信息A股緊追在後。目前A股電子行業總市值已超過銀行業，位居第一。未來相關個股進入市值前十排行榜可期，也突顯A股產業格局正在變化。十年間產業變化明顯，十年前，A股人民幣兆元級市值的行業有19個，領軍者是銀行、非銀和生物醫藥，2016年底的總市值分別達到人民幣9.28兆元、4.1兆元和3.23兆元。電子行業當時市值約人民幣2.16兆元，該行業總市值十年間增近10兆元，增幅超460%。明顯下滑的為房地產業，2016年底該產業總市值人民幣2.63兆元，排名第五位，目前該行業最新總市值僅人民幣1.2兆元。

