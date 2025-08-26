A+H股價差距收窄 港股掛牌增添吸引力

據統計，8月以來，已有近20家A股公司宣布擬籌劃赴港上市，從企業規模來看，行業巨頭立訊精密、勝宏科技等市值均超人民幣千億。分析這些公司除鎖定全球化戰略外，港股市場回暖，「A+H」股價差距不斷收窄，提升港股對於大陸境內企業，特別是A股上市公司的吸引力。

8月以來，包括精密製造龍頭立訊精密、AI算力PCB細分領域全球龍頭勝宏科技、固廢龍頭軍信股份、AI基礎設施純軟體服務商星環科技等，多家公司正式向港交所遞交H股發行申請。

上海證券報報導，從近期籌劃赴港上市的行業分布來看，電子行業最為密集，華勤技術、芯海科技、露笑科技、極米科技、晶合集成、普源精電等企業均宣布相關計畫；醫藥生物領域亦有科興製藥、可孚醫療兩家公司公布相關計劃。

匯生國際資本總裁黃立沖分析，A股公司積極籌劃赴港上市與今年港交所IPO新規落地存在直接關聯。H股為企業提供重要外匯融資管道，對其海外業務拓展及全球化戰略布局具有關鍵支持作用。

黃立沖指出，最適合採用「A+H」上市模式的是那些有明確海外拓展與出海需求的企業。包括資源能源、裝備製造、基建工程、醫藥創新、互聯網平台等全球化屬性較強的公司更易於透過「A+H」布局受益。比如醫藥與高端製造企業可借助港股資金支持在歐美的研發和市場佈局。

香港恒生指數今年上半年累升20%，漲幅居全球主要指數市場的前列。而大陸電池巨頭寧德時代赴港上市為指標性事件，其於5月20日登陸港交所，上市首日漲逾16%，籌資46億美元刷新今年全球最大規模上市募資紀錄，成為港股領頭羊。