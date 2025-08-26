香港優化M品牌計畫 聚焦體育賽經濟效益

香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩24日表示，已完成「M」品牌計畫檢討，未來會對有關申請嚴格甄選，集中支持世界級水準的大型體育賽事，更策略性地吸引為香港帶來顯著經濟效益的體育活動持續落戶香港，建立長期夥伴關係。

中新社報導，新一輪優化M品牌計畫的措施包括調整評分標準、調整甄選標準等。在調整評分標準方面，評審「大型體育賽事」項目申請時特別考慮項目對香港體育發展成效；評審「表演賽／邀請賽」項目申請時特別考慮項目在旅遊推廣和對本地經濟效益的成效。每項活動資助上限根據評分而定，由600萬港元至1500萬港元不等，以更有效分配資源。 新措施亦鼓勵主辦單位逐步增加尋求私人贊助的金額，按年遞減大型體育賽事前3年的直接補助金，推動業界邁向產業化發展。

M品牌計畫於2004年設立，旨在鼓勵及協助香港各體育總會、私人或非政府機構舉辦更多大型國際體育活動。符合審批準則的活動有機會獲得M品牌認可，部分活動更會獲撥款資助。設立M品牌制度目的是推動發展大型體育活動，並把香港形象提高為國際體育盛事之都，為社會帶來實質經濟利益。