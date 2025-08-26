廣州博覽會 意向簽約400億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
載人飛行器吸睛 第33屆廣州博覽會24日閉幕，累計簽訂經貿合作項目83個，意向簽約總額400.81億元人民幣。圖為一款載人飛行器吸引觀展人員。（中新社）
為期三天的第33屆廣州博覽會24日閉幕，累計簽訂經貿合作項目83個，意向簽約總額達400.81億元人民幣。

中新社報導，第33屆廣州博覽會4個主題展區涵蓋創新發明、城市更新、汽車後市場、消費幫扶、包裝、養老健康、醫療、禮品家居、文創IP、工藝美術等領域，展覽總面積約18萬平方米，同比增長超50%。

本屆廣州博覽會加大採購商精準邀請力度，提升供需匹配度，力促現場成交與合作落地，累計超4000家商協會及企業觀展採購，吸引與會觀眾16萬人次。

在「百千萬工程」暨鄉村振興展區亮點紛呈，匯聚了來自大陸全國各地的名優農產品和食品，廣州對口幫扶協作地區、合作城市超1000家企業參加展會，積極促進產銷精準對接，助力區域特色產品拓展粵港澳大灣區市場。

值得一提的是，青海省組織85家企業設置「大美青海生態品牌」主題館，展覽面積2000平方米，集中展示宣傳推介「青字號」品牌產品，積極拓展市場。

第十一屆國際發明展同期舉辦，吸引了來自全球30多個國家和國際組織參與，展出2000多項中外發明成果。

廣州市商務局有關負責人表示，廣州博覽會有效打通產業鏈堵點、激活創新要素、鏈接全球市場，未來將持續升級展會國際化、專業化水平，打造全球經貿合作標竿。

