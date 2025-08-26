開拓東協市場 廣西建AI+跨境電商重鎮

「今年是我們利用人工智能技術優勢出海的第一年，公司已經在新加坡設立辦事機構，接下來，將藉助廣西構建面向東協AI+跨境電商合作新重鎮的機遇，在南寧市設立運營中心，更好開拓東協市場。」8月24日，北京極睿科技有限責任公司創始人武彬受訪時說。

中新社報導，當天，2025面向東協AI+跨境電商創新應用大賽社會賽道決賽在廣西南寧舉行，武彬攜項目現場路演，並獲得冠軍和最具商業價值獎。

武彬表示，把人工智能技術運用到電商內容生產領域，能短時間生成圖文影音，實現智能排版、直播切片、內容翻譯，大大提升質量和流量，增加商品購買率。該技術受到海內外商家歡迎。

南京炫佳網絡科技有限公司聯合創始人李翔演示的項目獲得東協未來獨角獸獎，他介紹，利用人工智能，企業可根據客戶的素材和腳本，快速生成微短劇影音、植入廣告，轉為電商銷量，低成本、高效率生產方式，已獲越南、柬埔寨等東協國家客戶訂單，發展前景可期。

泰國東協企業家協會主席班亞特·布尼亞所路演的項目，獲得賽事絲路電商合作獎。他說：「我希望和廣西企業進一步加強合作，整合AI大模型的多語言和情感分析能力，實現精準營銷。」

據悉，本次大賽作為廣西AI賦能千行百業超級聯賽的子賽項之一，以「AI跨電 讓暢購全球更便利更美好」為主題，由廣西壯族自治區商務廳聯合中國國際電子商務中心等單位共同舉辦，旨在加快推動人工智能技術在跨境電商領域的融合應用。 廣西壯族自治區商務廳副廳長朱雁玲表示，當前，廣西正實施跨境電商躍升行動，構建面向東協的AI+跨境電商合作新重鎮，歡迎人工智能企業和團隊落地發展，共拓東協市場。