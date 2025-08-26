陸算力規模 今年估增長逾4成

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸智慧算力規模成長持續加速，數據顯示，近年來大陸算力總規模年增速達到30%左右。在人工智慧的快速發展帶動下，智慧算力需求呈現迅猛增長態勢。大陸工信部負責人近期表示，預計2025年，大陸智能算力規模增長將超過40%。意味著持續帶動周邊軟硬體包括半導體、國產GPU、液冷產業發展。

央視從2025中國算力大會上得知訊息報導，目前，已有山西、遼寧、上海、江蘇等10個省區市的算力分平台正式接入。大陸工信部負責人表示，將引導各地合理布局智慧算力設施，逐步提高智慧算力供給質量，滿足新興產業和未來產業需要。

前述工信部負責人稱，目前大陸智慧算力已經廣泛應用於生成式大模型、自動駕駛、具身智能、智慧城市和工業製造等領域。通過算力應用大賽累計徵集的創新算力項目已經超過2.3萬個，在工業、金融、醫療、能源等領域實現了規模化複製推廣。

中國電信研究院發布《智算產業發展研究報告（2025）》顯示，到2035年，人工智慧將為大陸的GDP貢獻超過人民幣11兆元，大約占到GDP的4%到5%。這個可能帶動算力的需求是十倍，甚至百倍的增長。

中國信息通信研究院副院長魏亮表示，目前大陸算力平台實現了100多個算力服務商入駐，完成1,000餘家行業用戶註冊，接入主流基礎大模型和垂類模型近百個，為1,000多個開發者提供多元的在線調用服務。

大陸工信部日前印發《算力互聯互通行動計劃》提出相關目標：到2026年，建立完備的算力互聯互通標準、標識和規則體系；到2028年，基本實現大陸全國公共算力標準化互聯，形成具備智能感知、實時發現、隨需獲取能力的算力互聯網。

此前，大陸國家數據局指出，截至6月底，大陸算力總規模位居全球第二。大陸數位基礎設施在規模、技術等方面已處於世界領先地位。截至今年6月底，5G基地台總數達455萬個，千兆寬頻用戶達2.26億戶。

規模 半導體 基地台

延伸閱讀

陸發改委：「十五五」規劃方向 要穩就業、高質量發展

大陸政策顧問籲將消費占GDP比重 提升至近半

大陸南京6頭野豬結伴渡長江上岸 專家：野豬有長距離游泳能力

共信肺癌新藥「普羅先安」 通過大陸醫保「雙目錄」形式審查

相關新聞

猛攻輝達晶片後門疑慮 陸專家建議北京「比照美」也抽15%當安全保證金

輝達（Nvidia）同意銷陸晶片收入給美國政府抽成15%，以換取大陸市場出口許可後，卻仍深陷大陸質疑H20特供晶片有後門...

陸推16條 支持台銀行前進福建

福建省人民政府公告，大陸金融監管總局已發布《關於銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施》，提出支持台灣地區...

陸算力規模 今年估增長逾4成

大陸智慧算力規模成長持續加速，數據顯示，近年來大陸算力總規模年增速達到30%左右。在人工智慧的快速發展帶動下，智慧算力需...

開拓東協市場 廣西建AI+跨境電商重鎮

「今年是我們利用人工智能技術優勢出海的第一年，公司已經在新加坡設立辦事機構，接下來，將藉助廣西構建面向東協AI+跨境電商...

廣州博覽會 意向簽約400億人民幣

為期三天的第33屆廣州博覽會24日閉幕，累計簽訂經貿合作項目83個，意向簽約總額達400.81億元人民幣。

香港優化M品牌計畫 聚焦體育賽經濟效益

香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩24日表示，已完成「M」品牌計畫檢討，未來會對有關申請嚴格甄選，集中支持世界級水準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。