恒大下市 劃下16年句點

昔日的大陸房地產龍頭恒大集團，昨（25）日上午正式從香港交易所退市（強制下市），結束長達約16年的上市歷程。

2024年1月29日，香港高等法院對恒大發出「清盤令」（強制清算），中國恒大開始停牌。恒大市值高峰時期曾超過港幣3,700億元，但遭停牌前僅剩港幣21.5億元，市值蒸發99%。

此前，恒大8月12日公告，公司未能滿足香港聯交所復牌指引中的任何要求，股票停牌已18個月，觸發除牌規則，聯交所上市委員會取消恒大上市地位。恆大無意就此決定申請複核。

恒大創辦人許家印一度是中國首富，但集團自2021年財務爆雷以來，深陷債務泥潭。

香港法院委任的清盤人最新報告顯示，恒大集團債務總額高達港幣3,500億元（約新台幣1.36兆元），遠超此前披露的275億美元，該公司現階段整體重組計畫恐難推進。因可能仍有新增債權申索，最終債務規模尚未確定。

2023年9月，中國恒大公告，該公司接到有關部門通知，董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

2024年5月，許家印遭大陸證監會「頂格處罰」。證監會公告稱，依法對恒大地產債券欺詐發行及信息披露違法案作出行政處罰決定，對恒大地產責令改正、給予警告並罰款人民幣41.75億元，對恒大地產時任董事長、實際控制人許家印處以頂格罰款人民幣4,700萬元，並採取終身證券市場禁入措施。

因債務及持續經營壓力，恒大控股子公司恒大汽車此前曾尋求引入新的戰略投資者，但經歷多番波折，最終仍宣告重組失敗。

