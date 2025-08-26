上海房市新政 鬆綁限購令…專家：提振外環外交易熱度

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
趕在房市傳統旺季「金九銀十」到來前，上海住建委等多部門昨（25）日發布房地產新政，自今（26）日起再鬆綁住房限購，在公積金、房貸利率與房產稅則全面優化調整，降低購屋成本。

專家認為，新政策回應市場期待，緩解觀望和焦慮情緒，且多方面給購房者得到實惠，釋放置業需求，進一步鞏固上海穩中向好的房市。

《21世紀經濟報導》指，在住房限購，通知明確兩點內容：一是符合條件的居民家庭在外環外購房不限套數，涵蓋新建商品房與二手房；二是對成年單身人士按居民家庭執行，滬籍居民外環內限購兩套；非滬籍居民若連續繳納社保或個稅滿一年，外環外不限套數；滿三年則外環內可購一套。

多位專家表示，限購調整將釋放購買力，充分啟動上海外環外的交易熱度。

公積金方面，通知提高貸款額度，購買二星級及以上新建綠色建築住房的繳存人最高貸款額上浮15%，首套由人民幣160萬元升至184萬元，多子女家庭達216萬元，二套由130萬元增至149.5萬元；可提取本人及配偶公積金支付首付款，且不影響貸款額度。

個人住房信貸方面，銀行不再區分首套與二套房貸利率。《中國商報》提到，大陸央行上海總部同日亦發布通知，調整商業性住房貸款利率定價機制，減輕居民利息負擔。房產稅方面，非滬籍居民首套住房暫免徵稅，第二套及以上按人均60平方公尺免稅，2025年1月1日起施行。

據新加坡《聯合早報》，今年是上海首次優化房地產政策。去年5月、9月已縮短非滬籍居民購房社保年限，並降低首套房首付比例；北京8月初也放寬限購。

