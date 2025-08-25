猛攻輝達晶片後門疑慮 陸專家建議北京「比照美」也抽15%當安全保證金

輝達（Nvidia）同意銷陸晶片收入給美國政府抽成15%，以換取大陸市場出口許可後，卻仍深陷大陸質疑H20特供晶片有後門安全風險。有大陸學者放話，建議大陸當局比照美國政府與輝達簽署協議，輝達需向大陸政府繳納其在陸收入的15%作為安全保證金，「否則僅憑廠商隨便說幾句，或者在紙上簽個字，而沒有實打實的法律約束進行落實，那麼將來萬一出事，後果將不堪設想。」

輝達執行長黃仁勳7月親自在北京宣布獲美國政府批准向大陸銷售H20晶片後，輝達卻在7月31日遭大陸網信辦約談，要求就對華銷售的H20算力晶片漏洞後門安全風險問題，進行說明並提交相關證明材料。儘管輝達強調無後門，大陸官媒持續發文質疑。外媒近日報導，輝達已經告知供應商暫停H20相關生產。

陸媒觀察者網25日報導稱，「輝達停產行為無疑更增加了外界對於H20安全性的疑惑」，報導並採訪了鄧小平前翻譯、全球化智庫（CCG）副主任高志凱，為大陸防控進口AI晶片的風險提供建議。

高志凱表示，輝達聲稱H20晶片沒有後門「只是一家之詞」，他建議大陸網信辦等有關政府部門，讓大陸用戶與這些外國廠商簽署更有法律效力的協議，只要在晶片等產品裡安裝了後門，對大陸用戶造成了一定的損害，那麼這個晶片生產商都應該「無條件認罰」，且只有簽署了這些文件的公司才能在中國境內出售AI晶片。

高志凱還建議大陸政府要和輝達這類公司簽署正式協議，他們除了需要保證沒有所謂的後門以及其他相關功能之外，也需要向大陸政府繳納其收入的15%作為安全保證金。意味著輝達、AMD等需要將其在大陸銷售AI晶片獲得收入的15%存到指定位置，等一段時間後，確認相關產品沒有後門，就可以把這筆保證金退還給這些公司。

高志凱說，「我認為做到這點至關重要。否則，如果僅憑廠商隨便說幾句，或者在紙上簽個字，而沒有實打實的法律約束進行落實，那麼將來萬一出事，後果將不堪設想。」

陷入後門質疑後，路透19日引述消息人士報導，輝達正在為大陸研發一款基於Blackwell架構的新型AI晶片，其性能將比H20更強大。