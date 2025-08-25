陸發改委：「十五五」規劃方向 要穩就業、高質量發展

大陸經濟壓力未減。大陸國家發改委25日召開企業座談會，討論「十五五」規劃方向。大陸國家發展改革委主任鄭柵潔指，大陸發展環境複雜，將支持企業技術創新、增加優質供給，穩就業、促高質量就業，並呼籲要堅定發展信心，有效應對各種風險挑戰。與會企業則表示，市場競爭、用工及綠色發展仍面臨挑戰，並建議擴內需、推綠色轉型及加強人才保障。

據大陸國家發改委微信公眾號25日晚消息，鄭柵潔當日主持召開企業座談會，圍繞科學編制「十五五」規劃，聽取關於擴內需、穩就業等方面意見建議。座談會上，企業負責人逐一介紹自身生產經營和所在產業發展情況，並對「十五五」時期發展提出具體政策建議。

據悉，山東萬華化學集團、江西晶科能源、四川極米科技、廣東海大集團、江蘇天工科技等企業負責人參加座談會。而大陸發改委秘書長袁達，規劃司、綜合司、民營局、產業司主要負責人參加。

大陸發改委指，參會企業談到，面對近年來國際國內市場發展新機會、新挑戰，企業積極規劃轉型發展，並著力推動海內外市場相互連結、相互促進，努力服務建構新發展格局。

同時，參會企業亦建議，大陸官方在編製「十五五」規劃時，進一步完善擴大國內需求、促進市場有序競爭、智慧財產權保護、綠色低碳發展、企業人才及用工保障等方面政策，助力企業實現更好發展。同時，與會企業表示將加速創新發展，自覺抵制無序競爭，積極穩崗，為經濟持續向好發展做出更多努力。

鄭柵潔則表示，「十五五」時期，大陸發展環境面臨深刻複雜變化，同時中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢將更加彰顯，要堅定發展信心，有效應對各種風險挑戰，持續推動經濟社會高質量發展。

鄭柵潔再指，對企業提出的意見建議，將在「十五五」規劃編制工作中認真研究吸收。希望企業增強信心、把握機遇，充分利用國內國際兩個市場兩種資源，有序進行市場競爭，為擴內需、穩就業多作貢獻。

鄭柵潔最後指，發改委將深入貫徹落實中共中央、國務院決策部署，不斷完善擴內需政策舉措，積極營造公平競爭市場環境，支持企業加快技術和產品創新、增加優質供給，紮實穩就業擴就業、促進高質量充分就業。同時，加強政企常態化溝通交流，點面結合幫助解決企業實際困難，促進民營經濟健康發展、高質量發展。