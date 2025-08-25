Uber執行長大讚陸廠電動車領先全球 原因在此 外媒用「鐵磨鐵」形容

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Uber執行長庫斯洛沙希說，中國本土電動車廠相互競爭，是他們領先全球同業的原因。路透
Uber執行長庫斯洛沙希說，中國本土電動車廠相互競爭，是他們領先全球同業的原因。路透

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）表示，中國大陸在全球電動車（EV）市場領先的原因，來自本土競爭。Business Insider引用「鐵磨鐵，磨出刃來」這句諺語形容，這可能是中國EV產業的真實情況。

庫斯洛沙希在最新一集的「People by WTF」Podcast節目中說：「中國EV原始設備製造商（OEM）和EV產業的創新性，是我從未見過的」，並大讚陸廠EV「不可思議」。

他說，中國本土車廠相互競爭，是當地業者領先海外同業的原因。

庫斯洛沙希說，「中國每一個主要城市或省份，都希望自家EV車廠能成功」，「目前大陸有逾100家OEM，因此在政府由上而下的政策下，形成了一種由下而上的競爭格局」，是「兩全其美」的情境。

他說，「儘管政府有其產業政策，但贏家並非和國家領導人最有交情者，而是在殘酷且充滿競爭的環境中，脫穎而出的企業」，「因此源自中國的贏家如吉利汽車和比亞迪，均身經百戰，實謂最適者生存，且當地業者展現的創新性和開發速度，不同凡響」。

中國靠著比亞迪等車廠，稱霸全球EV市場，對特斯拉和福特汽車等美國車廠造成壓力。福特執行長法利（Jim Farley）6月曾說，陸廠EV的車內科技、售價和品質都「遠勝」西方車廠。

大陸政策顧問籲將消費占GDP比重 提升至近半

一名中國政策顧問稱，中國大陸在未來十年要加大公共福利支出，以推動消費，讓消費占經濟比重提升至約一半。

陸股放量續揚 兩市成交額破13兆元創歷史次高

A股持續走揚，三大指數25日集體收漲，上證指數收盤上漲1.51%，深證成指上漲2.26%，創業板指數上漲3%。滬深兩市周...

陸海關總署：今年以來已攔截183萬件假LABUBU

大陸醜萌手扮LABUBU風靡全世界，據中新網導，大陸海關總署副署長王軍在會上透露，今年以來，全國海關攔截了涉嫌侵權LAB...

仿冒橫行 大陸海關今年已查獲183萬件假的Labubu

Labubu風靡全球，仿冒品也四處橫行。大陸海關總署微信公眾號25日發布消息稱，近日，大連周水子機場海關、烏魯木齊天山機...

買家加快入市 香港10大屋苑成交升逾倍 新盤交投按周增9成

市場憧憬美國聯準會下月減息，加上期待施政報告有好消息，個別用家加快入市，10大屋苑過去周末共錄9宗買賣，按周升逾1倍，將...

數位化+智慧化 中製水電機組轉輪 機器人焊接完成

不久前，中國東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的世界單機容量最大500兆瓦衝擊式水電機組轉輪，正式完成...

