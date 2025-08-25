Uber執行長大讚陸廠電動車領先全球 原因在此 外媒用「鐵磨鐵」形容

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）表示，中國大陸在全球電動車（EV）市場領先的原因，來自本土競爭。Business Insider引用「鐵磨鐵，磨出刃來」這句諺語形容，這可能是中國EV產業的真實情況。

庫斯洛沙希在最新一集的「People by WTF」Podcast節目中說：「中國EV原始設備製造商（OEM）和EV產業的創新性，是我從未見過的」，並大讚陸廠EV「不可思議」。

他說，中國本土車廠相互競爭，是當地業者領先海外同業的原因。

庫斯洛沙希說，「中國每一個主要城市或省份，都希望自家EV車廠能成功」，「目前大陸有逾100家OEM，因此在政府由上而下的政策下，形成了一種由下而上的競爭格局」，是「兩全其美」的情境。

他說，「儘管政府有其產業政策，但贏家並非和國家領導人最有交情者，而是在殘酷且充滿競爭的環境中，脫穎而出的企業」，「因此源自中國的贏家如吉利汽車和比亞迪，均身經百戰，實謂最適者生存，且當地業者展現的創新性和開發速度，不同凡響」。

中國靠著比亞迪等車廠，稱霸全球EV市場，對特斯拉和福特汽車等美國車廠造成壓力。福特執行長法利（Jim Farley）6月曾說，陸廠EV的車內科技、售價和品質都「遠勝」西方車廠。