中國企業與委內瑞拉簽20年約 投資10億美元開採油田

路透社報導，中國一家「民營」能源企業已於2024年5月與委內瑞拉簽訂20年合約，投資逾10億美元（約新台幣305億元）開發委國2座油田，至2026年底日產量可達6萬桶。委內瑞拉至今仍受國際制裁，但中國一直是委國總統馬杜洛的重要盟友。

報導直指，這項計畫是中國「民營」企業在委內瑞拉的罕見投資，且投資金額和原油開採計劃都是首次披露。由於國際社會對馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的制裁，委內瑞拉至今一直難以吸引外資。

根據這則報導，這家中國企業的英文名稱為ChinaConcord Resources Corp（CCRC），中文名稱目前不詳，因此無法確認這家中國企業是否如報導所言，屬於真正的「民營」企業。報導並提到，這家中國企業先前沒有任何的石油鑽探經驗。

報導引述1名參與此案的相關企業高層人士表示，2024年初起，中國這家CCRC公司便針對合約中這2座油田的開採，與委內瑞拉方面談判，並在同年5月與委國簽署了一項20年期的合約，投資逾10億美元開發2座油田，以2026年底達到日產量6萬桶為目標，CCRC公司便可依委國法規分得產出的原油。

報導提到，中國這家CCRC公司在先前沒有任何石油鑽探經驗的情況下，自2024年9月起找來約60名精通油田開採的中國員工及1座中國鑽井平台到委內瑞拉，目標是先恢復這2座油田約100口油井的開採，進而恢復原油產量。

這則報導直指，中國是馬杜洛及委內瑞拉已故前總統查維斯（Hugo Chavez）的主要盟友，而中國向委國採購的原油數量，占委國石油出口總額的逾9成。而在美國2019年起制裁委內瑞拉前，中國中石油公司是委國石油業的最大投資方，中國並曾向委國發放大額貸款。