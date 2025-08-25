大陸政策顧問籲將消費占GDP比重 提升至近半
一名中國政策顧問稱，中國大陸在未來十年要加大公共福利支出，以推動消費，讓消費占經濟比重提升至約一半。
彭博社25日報導，北京大學國家發展研究院經濟學教授、宏觀經濟研究中心主任盧鋒說，中國可在未來五到十年內，將消費占國內生產總值（GDP）的比重從目前的40%左右，提高5到10個百分點。
盧鋒23日在一場活動上說，「過去幾年我們看到，即使生產力快速增長，需求不足也可能帶來嚴重問題……如果不加以解決，將導致一系列風險，包括消費價格低迷、商業活動疲弱、結構性失業壓力以及信心低迷」。
報導稱，隨著中國政策制定者著手起草下一個五年規劃，消費在帶動經濟增長中的作用成為關注焦點。
世界銀行數據也顯示，中國家庭消費占GDP的比重低於全球平均水平56%，更落後於高收入國家近60%的水平。
盧鋒曾為大陸財政部和人事部提供政策建議，如今成為最新一位呼籲提升居民收入與消費的重量級聲音。今年3月，中國經濟體制改革研究會會長彭森曾說，政府應力爭到2035年將消費占GDP比重提高到70%。
