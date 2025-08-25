聽新聞
陸股放量續揚 兩市成交額破13兆元創歷史次高
A股持續走揚，三大指數25日集體收漲，上證指數收盤上漲1.51%，深證成指上漲2.26%，創業板指數上漲3%。滬深兩市周一全日成交額人民幣3.14兆元（約合新台幣13.345兆元），較前一交易日放量近6,000億元，創今年新高，也是A股史上次高。
上海第一財經指出，25日A股漲多跌少，全市場逾3,300檔個股上漲，其中稀土永磁、白酒、貴金屬、CPO、通信設備等類股漲幅居前，美容護理、燃氣等少數類股下跌。
周一上證指數收在3,883.56點，深證成指收在1萬2,441.07點，創業板指數收在2,762.99點。
中原證券認為，大陸居民儲蓄正加速向資本市場轉移，形成持續的增量資金來源。2025年A股上市公司整體盈利增速預期由負轉正，結束此前連續四年的下滑趨勢，其中科技創新領域盈利彈性最為顯著。美國聯準會9月降息預期升溫，美元走弱利也於外資回流A股。
中長期來看，中原證券預期，隨著居民儲蓄轉移、政策紅利釋放及盈利周期回升三大動力依然穩固，A股市場中期慢漲格局有望延續。
