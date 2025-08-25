快訊

陸股放量續揚 兩市成交額破13兆元創歷史次高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
陸股周一放量大漲，兩市成交額達人民幣3.14兆元，上證指數持續向3,900點關卡逼近。（新華社）
A股持續走揚，三大指數25日集體收漲，上證指數收盤上漲1.51%，深證成指上漲2.26%，創業板指數上漲3%。滬深兩市周一全日成交額人民幣3.14兆元（約合新台幣13.345兆元），較前一交易日放量近6,000億元，創今年新高，也是A股史上次高。

上海第一財經指出，25日A股漲多跌少，全市場逾3,300檔個股上漲，其中稀土永磁、白酒、貴金屬、CPO、通信設備等類股漲幅居前，美容護理、燃氣等少數類股下跌。

周一上證指數收在3,883.56點，深證成指收在1萬2,441.07點，創業板指數收在2,762.99點。

中原證券認為，大陸居民儲蓄正加速向資本市場轉移，形成持續的增量資金來源。2025年A股上市公司整體盈利增速預期由負轉正，結束此前連續四年的下滑趨勢，其中科技創新領域盈利彈性最為顯著。美國聯準會9月降息預期升溫，美元走弱利也於外資回流A股。

中長期來看，中原證券預期，隨著居民儲蓄轉移、政策紅利釋放及盈利周期回升三大動力依然穩固，A股市場中期慢漲格局有望延續。

指數 創業 聯準會

相關新聞

大陸政策顧問籲將消費占GDP比重 提升至近半

一名中國政策顧問稱，中國大陸在未來十年要加大公共福利支出，以推動消費，讓消費占經濟比重提升至約一半。

陸股放量續揚 兩市成交額破13兆元創歷史次高

陸海關總署：今年以來已攔截183萬件假LABUBU

大陸醜萌手扮LABUBU風靡全世界，據中新網導，大陸海關總署副署長王軍在會上透露，今年以來，全國海關攔截了涉嫌侵權LAB...

仿冒橫行 大陸海關今年已查獲183萬件假的Labubu

Labubu風靡全球，仿冒品也四處橫行。大陸海關總署微信公眾號25日發布消息稱，近日，大連周水子機場海關、烏魯木齊天山機...

買家加快入市 香港10大屋苑成交升逾倍 新盤交投按周增9成

市場憧憬美國聯準會下月減息，加上期待施政報告有好消息，個別用家加快入市，10大屋苑過去周末共錄9宗買賣，按周升逾1倍，將...

數位化+智慧化 中製水電機組轉輪 機器人焊接完成

不久前，中國東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的世界單機容量最大500兆瓦衝擊式水電機組轉輪，正式完成...

