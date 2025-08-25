陸海關總署：今年以來已攔截183萬件假LABUBU
大陸醜萌手扮LABUBU風靡全世界，據中新網導，大陸海關總署副署長王軍在會上透露，今年以來，全國海關攔截了涉嫌侵權LABUBU的產品183萬件。
8月25日，大陸國務院新聞辦公室在北京舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會。
王軍強調，中國海關的知識產權保護不僅服務強國建設，更體現大國擔當：海關總署對內對外一視同仁，既保護自主知識產權，也保護國外企業在我國的合法權益，既阻止境外侵權產品流入國內，也打擊國內侵權產品流向境外。
王軍表示，比如近期火遍全球的LABUBU，今年以來大陸全國海關就攔截了涉嫌侵權的產品183萬件，有力維護了公平健康的國際貿易市場環境。
