仿冒橫行 大陸海關今年已查獲183萬件假的Labubu

Labubu風靡全球，仿冒品也四處橫行。大陸海關總署微信公眾號25日發布消息稱，近日，大連周水子機場海關、烏魯木齊天山機場海關、杭州海關所屬錢江海關均發現發現仿冒的Labubu掛飾、玩偶、鑰匙圈等商品，總計5,000餘件。海關總署副署長王軍更指出，今年以來，大陸全國海關攔截的涉嫌侵權Labubu產品多達183萬件。

王軍是25日上午在大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會中透露上述訊息。他強調，海關總署對內對外一視同仁，既保護自主知識產權，也保護國外企業在中國的合法權益；既阻止境外侵權產品流入大陸國內，也打擊大陸國內侵權產品流向境外。比如近期火遍全球的Labubu。

北京日報指出，大陸海關總署公眾號先前還曾連續發布《海關大戰假布布》影片，教導消費者如何分辨真假Labubu。在7月14日記者會上，海關總署副署長王令浚表示，鑑定的關鍵是看牙齒，正版是九顆尖牙，仿品常因模具的誤差，會少一、兩顆。

報導稱，對於海關來說，產品的做工、包裝等狀態，僅是初步判斷貨物是否侵權的方法之一。海關主要還是通過核實貨物是否是經過知識產權權利人授權生產的產品，來決定是否啟動保護措施。

主要判斷標準包括：查詢貨物的收發貨人是否在權利人備案的「合法使用人名單」內；看收發貨人能否提供貨物是正品的證明材料。如果無法直接排除侵權嫌疑，海關將通知知識產權權利人確認。權利人需在3個工作日內回覆是否認為貨物侵犯其備案知識產權，以及是否申請扣留涉嫌侵權貨物。

若海關經調查，認定貨物侵犯知識產權，將沒收侵權貨物並對當事人處以罰款，侵權玩偶則會依法銷毀。