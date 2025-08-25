快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

聽新聞
0:00 / 0:00

仿冒橫行 大陸海關今年已查獲183萬件假的Labubu

聯合報／ 大陸中心／即時報導
打擊Labubu仿冒品儼然已成為中國海關當前重點工作，今年以來，大陸全國海關攔截的涉嫌侵權Labubu產品多達183萬件。（圖／截自大陸海關總署影片）
打擊Labubu仿冒品儼然已成為中國海關當前重點工作，今年以來，大陸全國海關攔截的涉嫌侵權Labubu產品多達183萬件。（圖／截自大陸海關總署影片）

Labubu風靡全球，仿冒品也四處橫行。大陸海關總署微信公眾號25日發布消息稱，近日，大連周水子機場海關、烏魯木齊天山機場海關、杭州海關所屬錢江海關均發現發現仿冒的Labubu掛飾、玩偶、鑰匙圈等商品，總計5,000餘件。海關總署副署長王軍更指出，今年以來，大陸全國海關攔截的涉嫌侵權Labubu產品多達183萬件。

王軍是25日上午在大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會中透露上述訊息。他強調，海關總署對內對外一視同仁，既保護自主知識產權，也保護國外企業在中國的合法權益；既阻止境外侵權產品流入大陸國內，也打擊大陸國內侵權產品流向境外。比如近期火遍全球的Labubu。

北京日報指出，大陸海關總署公眾號先前還曾連續發布《海關大戰假布布》影片，教導消費者如何分辨真假Labubu。在7月14日記者會上，海關總署副署長王令浚表示，鑑定的關鍵是看牙齒，正版是九顆尖牙，仿品常因模具的誤差，會少一、兩顆。

報導稱，對於海關來說，產品的做工、包裝等狀態，僅是初步判斷貨物是否侵權的方法之一。海關主要還是通過核實貨物是否是經過知識產權權利人授權生產的產品，來決定是否啟動保護措施。

主要判斷標準包括：查詢貨物的收發貨人是否在權利人備案的「合法使用人名單」內；看收發貨人能否提供貨物是正品的證明材料。如果無法直接排除侵權嫌疑，海關將通知知識產權權利人確認。權利人需在3個工作日內回覆是否認為貨物侵犯其備案知識產權，以及是否申請扣留涉嫌侵權貨物。

若海關經調查，認定貨物侵犯知識產權，將沒收侵權貨物並對當事人處以罰款，侵權玩偶則會依法銷毀。

延伸閱讀

共信肺癌新藥「普羅先安」 通過大陸醫保「雙目錄」形式審查

「魯迅同款毛背心」大陸爆紅 網友：穿上文思泉湧

陸國產AI晶片大量使用 快了

從投行看大陸／海南新政對台商節稅影響分析

相關新聞

陸股放量續揚 兩市成交額破13兆元創歷史次高

A股持續走揚，三大指數25日集體收漲，上證指數收盤上漲1.51%，深證成指上漲2.26%，創業板指數上漲3%。滬深兩市周...

陸海關總署：今年以來已攔截183萬件假LABUBU

大陸醜萌手扮LABUBU風靡全世界，據中新網導，大陸海關總署副署長王軍在會上透露，今年以來，全國海關攔截了涉嫌侵權LAB...

仿冒橫行 大陸海關今年已查獲183萬件假的Labubu

Labubu風靡全球，仿冒品也四處橫行。大陸海關總署微信公眾號25日發布消息稱，近日，大連周水子機場海關、烏魯木齊天山機...

買家加快入市 香港10大屋苑成交升逾倍 新盤交投按周增9成

市場憧憬美國聯準會下月減息，加上期待施政報告有好消息，個別用家加快入市，10大屋苑過去周末共錄9宗買賣，按周升逾1倍，將...

數位化+智慧化 中製水電機組轉輪 機器人焊接完成

不久前，中國東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的世界單機容量最大500兆瓦衝擊式水電機組轉輪，正式完成...

中調升最低工資 北京漲幅近5% 一線城全數突破2500元

儘管中國經濟表現疲弱，多地近期仍紛紛調升最低工資標準。其中，北京市宣布9月1日起將最低工資從每月2420元（人民幣，下同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。