上海再鬆綁住房限購 符合條件外環外不限套數

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
為穩定房地產市場，上海再度鬆綁住房限購，符條件外環外不限套數。（歐新社）
為穩定房地產市場，上海進一步放寬房地產限購政策，包括調減住房限購、優化住房公積金、優化個人住房信貸以及完善個人住房房產稅等政策，新措施將自本月26日起施行。

據澎湃新聞報導，上海六部門25日聯合發布《關於優化調整本市房地產政策措施的通知》，明確進一步調減住房限購政策：

一、符合條件居民家庭在外環外購房不限套數。對符合上海住房購買條件的居民家庭，包括上海戶籍居民家庭、在上海連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的非本市戶籍居民家庭，在外環外購買住房不限套數，包括新建商品住房和二手住房。

二、成年單身人士按照居民家庭執行住房限購政策。

按照上述規定，滬籍居民家庭和滬籍成年單身人士，在外環外購買住房不限套數；在外環內限購2套住房。非滬籍居民家庭和非滬籍成年單身人士，自購房之日前在上海連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的，在外環外購買住房不限套數；自購房之日前在上海連續繳納社會保險或個人所得稅滿3年及以上的，在外環內限購1套住房。

另，《通知》還優化住房公積金政策，包括提高個人住房公積金貸款額度等。

《通知》還規定，對符合條件的非上海戶籍居民家庭購買的第一套住房暫免徵收房產稅；購買的第二套及以上住房在合併計算家庭全部住房面積後，給予人均60平方米的免稅面積扣除。由於個人住房房產稅按年徵收，因此2025年1月1日起符合條件的購房者可享受本條政策。

