快訊

轟行政院普發現金加薪反覆「有夠白痴」 王浩宇：綠支持者都難幫辯護

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

上半年陸企併購額增45% 普華永道估全年雙位數增長

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在人工智慧和機器人技術推動下，投資者重拾對科技行業的信心。圖為2025年蘇州「人工智慧+」創新發展推廣大會活動現場展示的腦機介面智慧裝備。 （新華社）
在人工智慧和機器人技術推動下，投資者重拾對科技行業的信心。圖為2025年蘇州「人工智慧+」創新發展推廣大會活動現場展示的腦機介面智慧裝備。 （新華社）

普華永道指出，在境內戰略投資強勁帶動下，今年上半年中國大陸企業併購市場披露交易總額超過1,700億美元，按年增長45%；同期交易數量延續過去兩年半的穩步回升態勢。該行預計，下半年併購市場將更為活躍；在國企改革、跨國公司資產優化、私募股權集中退出等多重因素下，2025年全年中國大陸的併購交易額可望實現較高的兩位數增長。

普華永道發布的《2025年中國企業併購市場年中回顧及展望》報告顯示，上半年大陸境內戰略投資者併購活動顯著增強，交易額規模突破千億美元大關。期間共達成20宗交易金額超過10億美元的超大型併購交易，遠超過去年同期。從行業分布看，高科技尤其是半導體、大健康和工業領域成為超大型併購的主要賽道，與大陸國家戰略導向相呼應。

普華永道表示，DeepSeek AI的推出，帶動了整體經濟環境的積極變化。香港資本市場的估值回升和IPO市場的恢復，為併購活動提供良好的金融環境。同時，一些核心行業A股上市國企的價值鏈整合，也進一步推動了併購市場的活躍度。

報告顯示，儘管中國大陸企業海外併購在上半年仍表現疲軟，但已觀察到回暖跡象。期內共達成三宗超大型海外併購交易，均發生在英國、德國和法國等歐洲主要市場，交易金額較去年同期有所增長。從交易額來看，歐洲依然是中國大陸企業最重要的海外投資目的地。

報告認為，推動下半年併購市場持續升溫的積極因素包括A股上市公司借併購謀增長、獲取新能力；中國出現資本市場估值上漲等經濟復甦跡象；在人工智慧和機器人技術推動下，投資者重拾對科技行業的信心；併購需求積壓以及私募股權擬退出項目的持續積壓。

此外，更為強勁的香港資本市場表現將推動估值上升並帶來退出機會；海外投資需求日益增長，尤其在東南亞地區表現突出；中國作為投資目的地仍獲投資者青睞，部分資本從美國轉出；跨國公司重新評估在中國的業務戰略與架構，這可能會催生更多交易活動；國企改革併購交易也將持續推進，推動大規模併購重組活動。

延伸閱讀

金融時報：中國高層不滿盧特尼克「上癮」說 出手阻擋陸企採購H20晶片

印度擬放寬陸企投資限制

制裁名單再擴大！澤倫斯基點名6家陸企涉供俄無人機零件

與陸企關係惹議 川普要英特爾陳立武辭職

相關新聞

大陸將在雅魯藏布江建巨型水壩 印度憂釀水戰

四名知情人士及路透看到的一份政府分析顯示，印度擔心中國計劃在西藏修建的巨型水壩會使旱季主要河流的流量減少多達85%，因此...

阿里巴巴業務結構又調整 收縮為四大業務聚焦電商

阿里巴巴集團業務結構再生變，阿里業務結構正式從「1+6+N」收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲+AI」。

買家加快入市 香港10大屋苑成交升逾倍 新盤交投按周增9成

市場憧憬美國聯準會下月減息，加上期待施政報告有好消息，個別用家加快入市，10大屋苑過去周末共錄9宗買賣，按周升逾1倍，將...

數位化+智慧化 中製水電機組轉輪 機器人焊接完成

不久前，中國東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的世界單機容量最大500兆瓦衝擊式水電機組轉輪，正式完成...

中調升最低工資 北京漲幅近5% 一線城全數突破2500元

儘管中國經濟表現疲弱，多地近期仍紛紛調升最低工資標準。其中，北京市宣布9月1日起將最低工資從每月2420元（人民幣，下同...

香港打擊濫用公屋 3年回收9000單位 省逾11億美元建築費

現屆香港政府致力打擊濫用公屋，房屋局局長何永賢24日在電台節目中表示，過去3年政府合共收回9000個單位，以每個新單位成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。