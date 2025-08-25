快訊

大陸將在雅魯藏布江建巨型水壩 印度憂釀水戰

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2025年7月19日，大陸國務院總理李強在西藏林芝正式宣布雅魯藏布江下游水電工程正式開工。（新華社）
2025年7月19日，大陸國務院總理李強在西藏林芝正式宣布雅魯藏布江下游水電工程正式開工。（新華社）

四名知情人士及路透看到的一份政府分析顯示，印度擔心中國計劃在西藏修建的巨型水壩會使旱季主要河流的流量減少多達85%，因此新德里正加快建設本國水壩的計劃，以減輕影響。

據路透報導，自21世紀初以來，印度政府一直考慮修建項目，以控制來自西藏昂色（Angsi）冰川的水流。昂色冰川為中國、印度和孟加拉超過1億人提供水源。但計劃屢屢受阻，原因是印度阿魯納恰爾邦居民的激烈反對，甚至有時發生暴力衝突。他們擔心任何大壩都會淹沒村莊，摧毀生活方式。

去年12月，中國大陸宣布將在雅魯藏布江入境印度前的邊境縣修建全球最大的水壩。這一消息令新德里擔憂，擔心長期戰略對手—在阿魯納恰爾邦提出領土主張的中國，可能會將對雅魯藏布江的控制權「武器化」。雅魯藏布江發源於昂色冰川，在印度境內被稱為西昂河（Siang）或布拉馬普特拉（Brahmaputra） 。

今年5月，印度最大水電公司在武裝警察護送下，將勘測設備運抵上錫安多用途蓄水壩的擬建工地附近。若建成，這將成為印度規模最大的水壩。兩名消息人士說，印度高級官員今年已多次開會討論加快施工進度，其中包括由總理莫迪辦公室在7月召集的一次會議。

印度政府在一份未註明日期的分析報告中闡述了對中國大壩影響的擔憂。路透向四名消息人士求證後確認了報告的具體內容。

據消息人士和相關文件顯示，印度政府估算，中國大壩可調水高達400億立方米，略高於有關關鍵邊境口岸年接水量的三分之一。在非季風季節，影響將尤為嚴重，屆時氣溫上升，印度大片土地將趨於乾旱貧瘠。上錫安蓄水工程預計擁有140億立方米庫容，可在旱季釋放水量，從而緩解衝擊。

消息人士稱，這項目還可以緩解北京方面向下游洩洪的舉動。根據文件和消息人士的說法，如果大壩處於最低水位，即蓄水量低於壩高的50%，它將能夠完全吸收中國方面所釋放的洪水。兩位消息人士稱，印度正在考慮一項提案，即在任何時候保持大壩30%的庫容為空，以應對突發洪峰。

