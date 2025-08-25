日媒：中國計劃提高半導體自給率 擺脫對美依賴

日本經濟新聞今天報導，中國主要地方政府計劃在人工智慧（AI）等數據中心使用半導體的自給率，提高至70%以上，加快構建不依賴美國半導體的供應鏈。

日經中文網今天報導，中國一些地方政府近期在中國企業設計或製造的半導體方面，提出高自給率目標。據北京市政府的計劃顯示，將力爭到2027年把自給率提高到100%。

上海市政府則計劃，到2027年，在面向AI等的數據中心使用的半導體方面，中國自主控制比率將提高到70%以上；貴州省貴陽市貴安新區也要求正在建設、以AI為中心的數據中心，其半導體約要有9成採用中國製造。

報導提到，地方政府提出高自給率目標是遵循中國領導層的方針。中共政治局於4月下旬舉行AI相關的集體學習，提出支持AI半導體等的開發和生產方針。報導分析，深度求索（DeepSeek）、阿里巴巴集團等提供的人工智慧服務正在擴大，但半導體方面仍依賴輝達。

報導提到，中國目前正擺脫對美國輝達產品的依賴，轉向華為等產品，但這並不容易。報導引述英國「金融時報」（Financial Times）稱，DeepSeek的新AI模型開發進展緩慢，據稱原因是在中國當局的鼓勵下使用華為產品，結果產生故障。

報導提到，中國政府還敦促民間科技大型企業改用國產。有報導稱，字節跳動正在考慮採用華為產品。

熟悉半導體行業的專家指出，在與經濟安全保障無關的領域，希望透過繼續進口輝達產品等，在吸收美國尖端技術的同時，提高AI計算能力。不少觀點認為，中國目前將在輝達和中國製造之間保持平衡。