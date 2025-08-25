阿里巴巴業務結構又調整 收縮為四大業務聚焦電商

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
阿里巴巴再度調整業務結構，從「1+6+N」收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲+AI」。（路透）
阿里巴巴集團業務結構再生變，阿里業務結構正式從「1+6+N」收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲+AI」。

據證券時報報導，從阿里巴巴官網可發現，阿里旗下業務從原有的六大業務集團被劃分為四大業務類別，分別為阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數位商業集團、雲智能集團以及所有其他業務。

具體來看，阿里巴巴中國電商集團中的電商板塊包含淘寶、天貓、閑魚、飛豬旅行；即時零售板塊包括淘寶閃購、餓了麼；批發板塊為1688業務。

阿里中國電商集團在2024年11月正式建立。2024年11月21日，阿里巴巴成立了全新的電商事業群，新事業群直接將此前拆分的淘寶天貓集團、國際數位商業集團，以及1688、閑魚等電商資源重新整合，形成國內外全產業鏈覆蓋的電商超級業務單元。

今年6月，阿里正式將餓了麼、飛豬合併入阿里電商事業群。8月初，淘寶上線了全新的大會員體系，打通餓了麼、飛豬等阿里系資源，覆蓋吃喝玩樂、衣食住行等生活場景。

所有其他類別的業務包括釘釘、夸克、高德地圖、菜鳥、優酷、大麥娛樂、盒馬、阿里健康、橙獅體育等。

從變化來看，原有的本地生活集團的業務被拆分，餓了麼被歸入阿里中國電商集團，高德被劃分至所有其他類別；菜鳥集團被劃分入所有其他業務；虎鯨文娛集團的優酷、大麥娛樂也被劃分至所有其他業務。

本次業務結構調整，也正式宣告阿里巴巴從「1+6+N」正式收縮為四大業務類別。2023年3月28日，阿里巴巴集團宣布「分家」，啟動「1+6+N」組織變革，設立阿里雲智能、淘寶天貓、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司，時任阿里巴巴集團董事長兼CEO的張勇任雲智能集團董事長與CEO。

阿里巴巴近兩年來在業務架構調整上動作頻頻，從投資版圖收縮到業務板塊重新劃分，無一不體現其戰略聚焦的意圖。

艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅認為，阿里這次調整是收縮戰線，集中資源布局優勢業務。「過去這十年，阿里的業務不停往外擴張膨脹，希望在每個領域都能成為頭部。但事實上成果有限，雖然有個別業務處於領先位置，但第二、第三名也旗鼓相當。比如像雲服務、電商等。此次調整，是阿里在收縮戰線，集中兵力，聚焦核心。」張毅分析。

今年5月，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在「5·10阿里日」親友見面會上發表重要講話，明確阿里未來三至五年的核心戰略方向就是「電商」與「雲+AI」，並強調AI技術將成為所有業務的核心驅動力。

電商 淘寶 阿里巴巴集團

阿里巴巴集團業務結構再生變，阿里業務結構正式從「1+6+N」收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲+AI」。

