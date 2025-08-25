中國融資停滯 亞開行擬支持巴基斯坦鐵路升級

路透日前引述兩名消息人士說，亞洲開發銀行將取代中國，為巴基斯坦部分老舊鐵路系統的升級提供資金。

2015年，中國宣布將在巴基斯坦投資600億美元，作為「一帶一路」倡議的一部分，其中對1,800公里鐵路的大規模改造是計劃的核心工程。然而，經過十年談判，這一鐵路升級項目仍未敲定融資方案，這也是有關計劃下中巴合作規模最大的單一項目。同時，巴基斯坦正艱難償還因其他項目所累積的中國債務。

兩名消息人士告訴路透，亞洲開發銀行正就牽頭提供20億美元融資，對巴基斯坦南部從克拉嗤至羅里的500公里鐵路線進行升級展開談判，這條鐵路線此前是中國大陸項目的一部分。

消息人士稱，升級工作已十分緊迫，原因是須承擔運輸加拿大巴里克礦業公司正在開採的雷科迪克礦銅礦石的任務。

一位高級政府官員透露：「我們將面臨危機。雷科迪克的礦產該如何運出？這條早已疲憊不堪的鐵路線會承受更大壓力。」

亞洲開發銀行未證實這項融資方案，但稱與巴基斯坦政府「定期就鐵路行業發展討論」。

亞洲開發銀行在給路透的聲明中寫道：」任何潛在援助都須在作出承諾前，依據亞洲開發銀行的政策和程序，接受全面的盡職調查和審議。」

消息人士稱，協議預計將在本月晚些時候公布，屆時由亞洲開發銀行牽頭的財團將為項目融資，並通過競爭性招標引入一家國際工程承包商負責施工。亞洲開發銀行本周早些時候已宣布為雷科迪克礦本身提供4.1億美元融資。消息人士還說，亞洲開發銀行行長計劃於下周訪問伊斯蘭馬巴德。

消息人士說，這一計劃在外交上頗為棘手，但已與中國協調一致。

巴基斯坦高級官員表示：「我們絕不會做任何危及兩國關係的事情。」

2015年啟動名為「中巴經濟走廊」的投資計劃後，中國大陸推動了一系列大型電力和基礎設施項目。但相關項目的推進已陷入停滯，最後一個大型項目瓜達爾東灣快速路，已於2022年通車。同時，伊斯蘭馬巴德一直拖欠中方建造電站所發電力的費用。在政府發布了一份關於這些電站成本的報告後，伊斯蘭馬巴德過去一年一直尋求重組電站債務的償還安排。