「魯迅同款毛背心」大陸爆紅 網友：穿上文思泉湧

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在日前落幕的上海書展上，人民文學出版社推出的「魯迅系列．大先生的毛背心」受到不少大陸年輕人喜愛。（圖／人民文學出版社微信公眾號）
魯迅標誌性紫色毛背心穿搭時隔近百年在中國大陸火出圈，包括莫言、馬未都等作家學者紛上身，有網友戲稱穿上「寫稿效率翻倍」「秒變文學青年」。

綜合多家中國媒體報導，中國現代文學巨匠魯迅近日因OOTD（Outfit of the Day的縮寫，本日穿搭）登上微博熱搜第一名。在2025上海書展上，人民文學出版社旗下文創品牌「人文之寶」推出的「魯迅系列．大先生的毛背心」迅速走紅。

人民文學出版社24日在微信公眾號發文介紹，這款紫色絞花毛背心復刻魯迅1930年的標誌性穿搭，源自1926年魯迅夫人許廣平在廣州親手編織後，寄往上海的信物。原件現珍藏於魯迅博物館。

文中指出，魯迅在《兩地書》中曾欣喜寫下「背心已穿在小衫外，很暖，無須棉袍了」。如今跨越近百年成為人們表達文化認同的「戰袍」。

不僅大陸年輕人紛紛在社媒曬出穿上魯迅同款毛背心稱「文思泉湧」「寫稿效率翻倍」，大陸作家莫言、收藏家馬未都等也都加入「魯迅OOTD」風潮。人民文學出版社稱，這讓魯迅脫離教科書，成了真實可感的人。

《南方+》報導，魯迅長孫、魯迅文化基金會會長周令飛回應說，通過文創開發來拉近人們與名人的距離是好事，是把經典、優秀傳統文化傳承下去的非常重要的步驟。

人民文學出版社文創部稱，他們會繼續挖掘魯迅的經典作品與生活點滴，陸續推出更多兼具文化內涵與時代創意的文創產品。

據香港星島日報報導，這件於今年推出的文創商品，一直備受好評，在今年上海書展更發熱發亮，成為網上熱搜。大陸網友則笑言，「書展一本書都沒買，卻買了魯迅的COS服」、「這個很好看，慵懶而鬆弛，有股文豪風」、「穿上秒變人間清醒文學青年」。

魯迅當年穿的這件紫色背心，如今成為許多大陸民眾表達文化認同的「戰袍」。（圖／人民文學出版社微信公眾號）
人民文學出版社推出的這款紫色絞花毛背心，據稱是復刻魯迅1930年的標誌性穿搭。（圖／人民文學出版社微信公眾號）
人民文學出版社推出的這款紫色絞花毛背心，據稱是復刻魯迅1930年的標誌性穿搭。（圖／人民文學出版社微信公眾號）

