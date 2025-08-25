中國曾經最大的地產商「中國恒大」 今日港交所下市

曾是中國大陸規模最大的地產商「中國恒大」，今日9時起，正式從香港交易所下市。證券時報指出，中國恒大市值一度高達3,700億港元（約合新台幣1兆4,430億元），創辦人許家印更因此榮登中國首富寶座。但隨著中國房市泡沫破滅，2021年中國恒大爆發財務危機。

2024年1月29日，香港高等法院對恒大發出「清盤令」（強制清算），中國恒大開始停牌。停牌前，中國恒大股價已經來到美股0.163港元，淪為所謂「仙股」，市值僅剩21.52億港元（約合新台幣84億元）。

8月12日晚間，中國恒大公告，公司將在8月25日從港交所正式除牌。

公告稱，8月8日，中國恒大收到港交所發出的信函，表示基於公司未能滿足港交所對其施加的復牌指引中的任何要求，且股份一直暫停買賣並未於2025年7月28日之前恢復買賣，港交所的上市委員會已決定取消公司的上市地位。

公告顯示，中國恒大上市的最後一天為2025年8月22日，並將於2025年8月25日上午9時起取消股份上市地位。

中國恒大在公告中表示，公司無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請復核。對股東、投資者及潛在投資者的影響，公司所有股東、投資者及潛在投資者應注意，於最後上市日期後，盡管股份的股票仍然有效，但股份將不會在港交所上市及不可買賣。此後，公司將不再受上市規則規管。

證券日報指出，按港交所的相關規定，停牌18個月，可取消上市地位。

2023年7月17日，中國恒大公布2021年和2022年兩個財務年度合計虧損超過人民幣8,000億元（約合新台幣3.4兆元）。證券時報稱，這刷新了中國企業最高虧損紀錄。截至2022年12月31日中國恒大負債總額達人民幣2,4374.1億元。

2023年9月，中國恒大公告，該公司接到有關部門通知，董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

2024年5月，許家印遭中國證監會「頂格處罰」。證監會公告稱，依法對恒大地產債券欺詐發行及信息披露違法案作出行政處罰決定，對恒大地產責令改正、給予警告並罰款人民幣41.75億元，對恒大地產時任董事長、實際控制人許家印處以頂格罰款人民幣4,700萬元，並採取終身證券市場禁入措施。